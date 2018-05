Mediapro | Roures | “su garanzie parliamo con Lega”

calcioweb.eu

: RT @CalcioFinanza: Diritti tv, Roures (Mediapro) all'ANSA: «Se il bando verrà bocciato di nuovo, ne faremo un altro: siamo tranquilli» http… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Diritti tv, Roures (Mediapro) all'ANSA: «Se il bando verrà bocciato di nuovo, ne faremo un altro: siamo tranquilli» http… - JaumeDeTerror : @lamescolanza @jaumeroures @MediaPro Jaume Roures è un maiale che maltratta i lavoratori - interclubpavia : Mediapro, Roures: 'Se verrà bocciato di nuovo il bando, ne faremo un altro: siamo tranquilli' -

(Di sabato 12 maggio 2018) “Stiamo parlando con la Lega sul tema della garanzia, non va legata una cosa all’altra”. Così il socio di, Jaume, sull’ultimatum del 22 maggio per la fideiussione degli spagnoli, che ricorrono contro lo stop al bando. “Venderemo i diritti, siamo tranquilli. Se verrà bocciato di nuovo il bando, ne faremo un altro in funzione di quanto dicono i giudici – dice all’ANSA -. Il Canale? E’ in discussione con Lega e club ma non ha nulla a che vedere col tema del Tribunale: è sempre stata un’alternativa. Per me non ci sarà un terzo bando della Lega”. L'articolo: “sucon Lega” CalcioWeb.