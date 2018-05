Matteo Cagnoni fra attacchi di panico e visioni | ma rimane in cella

Processo Matteo Cagnoni/ Omicidio Giulia Ballestri - perito della difesa : "Non è lui nei video ma un miraggio" : Matteo Cagnoni, nuova udienza del Processo sull'Omicidio di Giulia Ballestri: la parola al perito informatico della difesa, l'imputato non è presente nei video?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:39:00 GMT)

Matteo Cagnoni al processo : uno show e una risposta per tutto Video : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di #Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...