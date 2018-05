Mattarella ricorda Einaudi | Su premier usò in pieno prerogative

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi all’ora di pranzo la richiesta arrivata al Quirinale di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di poter disporre di ulteriori 24 ore, per verificare ancora la possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo, in pratica per aspettare se arriverà o meno un via libera da parte di Silvio Berlusconi.Proroga accordata, senza tuttavia tollerare ulteriori lungaggini. Se anche questo estremo ...

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Venerdì mattina invece Mattarella è atteso a Palermo per le celebrazioni dei 70 anni della Corte dei Conti per la Regione siciliana. Impegni che naturalmente non impediranno al Presidente e ai suoi consiglieri di monitorare continuamente l’evoluzione del quadro politico, mentre per la rosa dei nomi a cui affidare la guida dell’eventuale Governo di servizio sarebbe naturalmente stata individuata, custodita così ...

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos : Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Far maturare, se possibile, un’intesa politica per formare una maggioranza di Governo. Dal primo giorno di consultazioni, il 4 aprile scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ai partiti tutte le possibilità di approfondire il confronto per raggiungere questo obiettivo. Ed oggi, di fronte alla richiesta di Movimento 5 stelle e Lega di poter contare su altre 24 ore per verificare ...

Celebrazioni per le vittime del terrorismo : Mattarella ricorda Moro : Oggi, 'sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo' , ...

Mattarella ricorda vittime terrorismo : democrazia miglior antidoto a violenza : ...della giornata dedicata alle vittime del terrorismo.Il capo dello Stato ha voluto ricordare gli italiani che hanno perso la vita "in alcune delle tragedie che hanno colpito diverse regioni del mondo: ...

Mattarella ricorda Moro in via Caetani : 9.40 Il presidente della Repubblica ricorda Aldo Moro, a 40 anni dal giorno in cui il suo corpo fu fatto ritrovare in una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma. Mattarella ha deposto una corona sotto la lapide che ricorda lo statista. Dopo, alle 10.30, Mattarella è al Quirinale per la cerimonia del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo L'uccisione di Moro - twitta il premier Gentiloni - "pesa sulla coscienza della Repubblica", la ...

Sarno - Mattarella ricorda le 160 vittime : 11.15 Il disastro di Sarno 20 anni fa inghiottiva l'intero borgo nel fango e faceva 160 vittime anche in altri comuni della valle come Quilici,Siano,Bracigliano e San felice a Cancello. Il presidente Sergio Mattarella lo ricorda esprimendo la sua solidarietà e scrive: "E' stata una tragedia immane, innescata da eventi meteorologici di portata eccezionale,tuttavia favorita e ingigantita da uno sconsiderato sfruttamento del suolo,da incuria e ...

Mattarella ricorda La Torre e Di Salvo : 10.46 Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo,a pochi giorni dal 36esimo anniversario della loro uccisione da parte della mafia."Occasione per rinnovare un fervido incoraggiamento per l'attività educativa e di sensibilizzazione svolta nel loro nome", scrive Mattarella al Presidente del Centro Studi e Iniziative Culturali "Pio La Torre", Lo Monaco. Una battaglia che continua l'azione di Pio La Torre e ...

25 aprile - Mattarella celebra la Liberazione/ Da Casoli ricorda la "riconquista della libertà e dell'onore" : 25 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della patria: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della Liberazione d'Italia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Mattarella apre le celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

Mattarella ricorda Ruffilli ucciso dalle Br : “Suoi insegnamenti? Pluralismo - riforme e capacità di adeguarsi ai mutamenti” : “Pluralismo e riforme”. Ma anche “attenzione di adeguare la realtà delle nostre istituzioni del nostro stare insieme ai mutamenti che si realizzano”. Con queste parole molto significative per il momento storico che sta attraversando l’Italia, Sergio Mattarella ha ricordato la morte di Roberto Ruffilli, professore e senatore Dc ucciso dalla Brigate Rosse trent’anni fa. Oggi il presidente della Repubblica ha ...

Mattarella a Forlì per ricordare Ruffilli - 20 minuti di saluti : Forlì , askanews, - Venti minuti di saluti, strette di mano e selfie per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a Forlì ha partecipato alla commemorazione per i trent'anni dalla ...

Mattarella ricorda Taviani : cinema e cultura in lutto grave : Roma, 15 apr. , askanews, 'La scomparsa di Vittorio Taviani costituisce un grave lutto per il cinema e la cultura italiani, che perdono un indiscusso e amato protagonista'. Lo ha affermato il ...