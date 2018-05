Mattarella omaggia Luigi Einaudi e avverte i partiti | “Su scelta del premier usò in pieno

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) “Usodelle prerogative” da capo dello Stato per la “nomina del presidente del Consiglio“.dei ministri “importantissima” secondo le “facoltà” attribuite dalla Carta. “Robusti contropoteri” per impedire “gli abusi“. Sembrano parole appartenenti a un’altra epoca, ma il discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergioa Dogliani è un messaggio chiaro e diretto ai. E in particolare a Movimento 5 stelle e Lega, che in queste ore sono in piena trattativa per la formazione del nuovo esecutivo. L’occasione è quella dei 70 anni dall’insediamento al Quirinale di, il primo capo dello Stato eletto dal Parlamento italiano. “Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento,si servì indelle prerogative attribuite al suo ...