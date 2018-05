Governo M5S-Lega - il monito di Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia del giorno della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il cantiere del Governo giallo-verde. È in corso infatti l’incontro al Pirellone...

Sergio Mattarella - Maurizio Crozza ai limiti del vilipendio : come riduce il presidente - nei giorni decisivi : Sergio Mattarella , presidente della Repubblica, circondato da giovani fan infoiate che lo toccano ovunque, lo strattonano ed emettono degli urletti deliranti. 'Per le mie groupie sono come Bono degli ...

SERGIO Mattarella : "EUROPA NOSTRO PATRIMONIO - NO A SOVRANISMO"/ Presidente della Repubblica si schiera con Ue : "The State of the Union", SERGIO MATTARELLA a Firenze per l'evento legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:40:00 GMT)

Così la Chiesa italiana si presenta al fianco del Presidente Mattarella : L'impostazione seguita dai vertici cattolici si ritrova anche nella scelta, chiara e importante, di padre Francesco Occhetta , che segue con attenzione la politica italiana per La Civiltà Cattolica , ...

Quirinale - il Presidente Mattarella incontra la Croce Rossa Italiana : 'Siamo orgogliosi di festeggiare l'8 maggio insieme al Presidente Mattarella che ringrazio per la disponibilità e la consueta grande capacità di ascolto. La Croce Rossa Italiana si può fregiare dell'...

Governo - la tentazione di Mattarella : nominare la prima donna presidente. Da Reichlin a Belloni - tutti i nomi in corsa : Lucrezia Reichlin in pole, Elisabetta Belloni che entra nella rosa, il bis di Paolo Gentiloni ufficialmente escluso. E poi due figure di chiaro stampo economico come Salvatore Rossi e Dario Scannapieco. Dopo aver tracciato la linea, Sergio Mattarella sfoglia i curriculum per scegliere il prossimo presidente del Consiglio che avrà il difficile compito di andare a cercare una maggioranza in Parlamento e dovrà condurre l’Italia alle elezioni, ...

Caro Mattarella - serve un uomo che unisca. Scegli Carlo Petrini Presidente del Consiglio! : Carlo Petrini è stato capace di unire tutti i produttori di Barolo, di destra, di sinistra e di centro. Carlo Petrini è stimato da tutti gli agricoltori e dai ristoratori che amano la qualità. Ha fatto crescere il made in Italy alimentare facendolo capire perfino ai francesi e contemporaneamente ha motivato centinaia di migliaia di produttori a Scegliere la qualità e a scoprire i vantaggi della cooperazione e dell’integrazione territoriale. È ...

Mattarella - Salvini-Di Maio : “No a governo neutrale”/ Ma il Presidente non si scompone : rifiuti "prevedibili" : La mossa di Mattarella: "governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:16:00 GMT)

Mattarella - SALVINI-DI MAIO : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Due donne la carta a sorpresa del Presidente? : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:40:00 GMT)

Mattarella - Salvini-Di Maio : “No a Governo neutrale”/ Solo il PD d'accordo col Presidente : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:58:00 GMT)

Marzio Breda : 'Sergio Mattarella farà il governo del presidente. Poi - voto balneare a luglio' : 'Sarà un voto balneare ', perché l''ipotesi di un ritorno alle urne a luglio è presa seriamente in considerazione' da Sergio Mattarella . Parola di Marzio Breda, esperto di Quirinale del Corriere ...

Governo - tutti i nomi del presidente : tra le ipotesi di Mattarella economisti - giuristi e scienziati. E un Gentiloni bis : Se i partiti non ce la faranno, alla fine deciderà Mattarella. E dopo tre giri di consultazioni e due mandati esplorativi, l’ipotesi di un Governo scelto dal presidente diventa sempre più probabile. Un Governo ci vuole, che sia anche solo per traghettare il paese e accompagnarlo a nuove elezioni. Un esecutivo, in quel caso, impegnato soprattutto a mettere mano a una nuova legge elettorale, per cui un giurista sarebbe gradito. Con ...

I partiti si affidano a Mattarella. Ecco la soluzione del presidente : Sarà lui quindi che, preso atto dell'impossibilità di formare una maggioranza politica, indicherà una persona che non sarà "espressione di una minoranza politica" , non quindi il presidente del ...

Crozza e le disperazione di Mattarella : “Per Napolitano era facile - come Presidente era un maschio alfa” : Sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Sergio Mattarella, solo e sconsolato, alla fine deve ammettere: “Per Napolitano era facile, lui sì che, come Presidente, era un maschio alfa. Lanciava moniti, disfaceva governi, lanciava Berlusconi, nominava Monti, disfaceva Monti, lanciava Letta, disfaceva Letta, nominava Renzi. Certo, col senno di poi ne ha fatte di cavolate, però almeno si faceva rispettare! Io, ...