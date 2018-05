Mattarella cita Einaudi | presidente della Repubblica non è un notaio

Mattarella cita Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario»....

Mattarella cita Einaudi e avverte M5S e Lega : usò in pieno le sue prerogative : 'Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario'. È un passaggio dell'...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella cita Einaudi e avvisa M5s e Lega sul premier : "Non sono notaio" : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Governo, manca intesa sul nome del premier . Mattarella a Dogliani omaggia Einaudi e ricorda a Lega e M5s che spetta a lui indicare il premier .. (12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:48:00 GMT)

Poteri Colle - Mattarella cita Einaudi : 17.52 Quella di Einaudi fu "una presidenza tutt'altro che 'notarile'". Così Mattarella per i 70 anni dal giuramento da Presidente di Luigi Einaudi . Il Capo dello Stato cita il caso della nomina del Presidente del Consiglio dopo il voto del '53, quando "non ritenne di avvalersi delle indicazioni del principale gruppo parlamentare, la Dc",e l'importanza che Einaudi attribuva alla scelta dei ministri,prerogativa del Quirinale. Ha ricordato ...

Mattarella cita Einaudi : rinviò leggi senza copertura finanziaria : Roma, 12 mag. , askanews, 'Le osservazioni al governo non avevano mai 'indole di critica, sibbene di cordiale collaborazione o di riflessioni comunicate da chi, anche per ragioni di età, poteva essere ...

DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e la via d'uscita in caso di fallimento M5s-Pd : Due mesi passati dal voto inutilmente? Non proprio. Il Quirinale infatti ha potuto mettere nero su bianco alcuni punti fermi. Per tutti i partiti. Eccoli. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:00:00 GMT)RETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio, di M. MaldoSCENARIO/ Folli: Renzi dice no a M5s perché vuole il voto anticipato