Mattarella cita Einaudi e avverte M5S e Lega | usò in pieno le sue prerogative

Mattarella cita Einaudi : capo Stato ha potere nomina premier : Roma, 12 mag. , askanews, Il capo dello Stato ha il potere di nominare il presidente del Consiglio, anche non avvalendosi delle indicazioni espresse dal principlae gruppo parlamentare. Lo ha detto il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella cita Einaudi e avvisa M5s e Lega sul premier : "Non sono notaio" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Governo, manca intesa sul nome del premier. Mattarella a Dogliani omaggia Einaudi e ricorda a Lega e M5s che spetta a lui indicare il premier.. (12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:48:00 GMT)

Poteri Colle - Mattarella cita Einaudi : 17.52 Quella di Einaudi fu "una presidenza tutt'altro che 'notarile'". Così Mattarella per i 70 anni dal giuramento da Presidente di Luigi Einaudi. Il Capo dello Stato cita il caso della nomina del Presidente del Consiglio dopo il voto del '53, quando "non ritenne di avvalersi delle indicazioni del principale gruppo parlamentare, la Dc",e l'importanza che Einaudi attribuva alla scelta dei ministri,prerogativa del Quirinale. Ha ricordato ...

Mattarella cita Einaudi : rinviò leggi senza copertura finanziaria : Roma, 12 mag. , askanews, 'Le osservazioni al governo non avevano mai 'indole di critica, sibbene di cordiale collaborazione o di riflessioni comunicate da chi, anche per ragioni di età, poteva essere ...

Mattarella cita Zweig : Senza sforzo comune l'Ue cadrà nell'oblio : ... i costruttori si sono smarriti esistono ancora i suoi merli, ancora si ergono sopra il mondo confuso, i suoi codici invisibli, tuttavia Senza uno sforzo comune manutentore e perseverante essa cadrà ...

Mattarella : «È la Costituzione che sollecita il diritto al lavoro» : Nel suo discorso - davanti ai rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e dei Cavalieri del lavoro - il capo dello Stato non ha fatto alcun riferimento esplicito alla crisi politica e alle ...

Mattarella : orgogliosi della nostra Carta - sollecita diritto lavoro : "Siamo orgogliosi della nostra Carta Costituzionale" perché fornisce "una costante sollecitazione a superare gli ostacoli che si frappongono a una piena affermazione del diritto al lavoro, a un buon ...

Mattarella ricorda Ruffilli ucciso dalle Br : “Suoi insegnamenti? Pluralismo - riforme e capacità di adeguarsi ai mutamenti” : “Pluralismo e riforme”. Ma anche “attenzione di adeguare la realtà delle nostre istituzioni del nostro stare insieme ai mutamenti che si realizzano”. Con queste parole molto significative per il momento storico che sta attraversando l’Italia, Sergio Mattarella ha ricordato la morte di Roberto Ruffilli, professore e senatore Dc ucciso dalla Brigate Rosse trent’anni fa. Oggi il presidente della Repubblica ha ...

Indagini su Regeni : Mattarella sollecita risposte egiziane : Il capo dello Stato scrive al rieletto presidente egiziano al-Sisi: 'Sono certo che il raggiungimento della verità rilancerà i nostri rapporti' -

Dombrovskis bacchetta l'Italia : 'Crescita molto sotto la media Ue' - 'Fiducia in Mattarella per prossimo governo' : "In Italia abbiamo visto che la crescita è rafforzata nel 2017 e ci si aspetta che resti costante anche quest'anno, ma è ancora molto sotto la media europea, il debito è il secondo più elevato dell'Ue ...