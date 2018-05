Mark Harmon di NCIS piange la morte della sorella

NCIS rinnovata per la sedicesima stagione - Mark Harmon firma per restare un altro anno nei panni di Gibbs : La squadra NCIS più amata del mondo e il suo capo Leroy Gibbs non vanno da nessuna parte: il network CBS ha comunicato l'ufficialità del rinnovo della serie per una sedicesima stagione, che avrà come sempre al timone Mark Harmon. L'attore ha infatti firmato un accordo che lo vedrà tornare nei panni di Gibbs per un altro anno, oltre che in quelli del produttore esecutivo della serie. I dubbi sul ritorno di NCIS per una nuova stagione, a dire ...