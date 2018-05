Marco Bocci come sta? News sul ricovero in ospedale dell’attore

Marco Bocci ci sarà al serale di Amici?/ Silenzio sui social : l'attore è ancora in ospedale? Ansia sul web : Marco Bocci tornerà questa sera nel serale di Amici 2018? Dopo l'annuncio del suo ricovero, si attende la conferma ufficiale, ma per il momento la sua presenza non è stata confermata (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:47:00 GMT)

Marco Bocci in ospedale : "Tutto ok - sto qui qualche giorno tranquilli" : Marco Bocci è in ospedale e tutti i fan sono molto preoccupati per lui, così come lo è il pubblico di Amici 2018, dove è impegnato nella commissione esterna. Non si conoscono i dettagli del malore dell'attore, se di malore possiamo parlare, ma da qualche giorno non si sentiva bene e lo sapevamo anche perché non ha potuto presenziare alla puntata del Serale di sabato 5 maggio. La sua poltrona è stata occupata da Emma Marrone per l'occasione, ma ...

Marco Bocci in ospedale - la dedica di Laura Chiatti : «Teniamoci la mano - vivremo per sempre» : Marco Bocci sta meglio. L’ha raccontato lui stesso col desiderio di tranquillizzare i fan, dopo il ricovero improvviso a Perugia per una febbre molto alta. Al suo fianco, l’abbiamo visto anche dal video-messaggio condiviso dall’ospedale, c’è la moglie Laura Chiatti. E oltre a stargli vicino fisicamente, l’attrice ha voluto scrivere un bellissimo messaggio, condiviso poi via social. Come didascalia a uno scatto ...

Marco Bocci ricoverato in ospedale : ecco come sta : Migliorano le condizioni di salute dell’attore Marco Bocci ricoverato in ospedale a Perugia: ecco come sta e il messaggio d’amore della moglie Laura Chiatti Marco Bocci sta meglio. Dopo il forfait della scorsa settimana al serale di Amici 2018, l’attore italiano è in fase di ripresa. La conferma arriva da parte della moglie Laura Chiatti con un bellissimo messaggio pubblicato sui social. Marco Bocci malore: cosa è ...

Marco Bocci RICOVERATO ALL'OSPEDALE DI PERUGIA : COME STA?/ Laura Chiatti sempre al suo fianco : web commosso : MARCO BOCCI RICOVERATO all’ospedale di PERUGIA: COME STA? Il messaggio dell’attore insieme a Laura Chiatti. Sta meglio il noto attore, dopo la febbre alta degli scorsi giorni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:35:00 GMT)

'Allevia il suo dolore' - Marco Bocci e il post di Laura Chiatti che fa pensare : FUNWEEK.IT - Marco Bocci, dopo aver saltato la scorsa puntata di Amici a causa della febbre, è stato ricoverato a Perugia perché era salita troppo. Attualmente l'attore è...

Marco Bocci dopo il ricovero - il messaggio di Laura Chiatti che fa pensare : «Allevia il suo dolore» : Marco Bocci , ricoverato in ospedale, accanto a lui la moglie Laura Chiatti . Marco Bocci , dopo aver saltato la scorsa puntata di Amici a causa della febbre, è stato ricoverato a Perugia perché era ...

Marco Bocci ricoverato con un video rassicura i fan : Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale a Perugia e ha voluto utilizzare il suo account “Instagram” per rassicurare i numerosi fan circa le sue condizioni di salute. Grande paura per Marco Bocci, arrivato nella struttura sanitaria con la febbre molta alta tanto che i dottori hanno deciso di trattenerlo per accertamenti nel reparto di Malattie Infettive. Alla fine nulla di grave e l’ attore, ancora in ospedale, ha postato un video “per non ...

Marco Bocci in ospedale : un video rassicura i fan Video : Marco Bocci ricoverato in ospedale per una febbre molto alta. La notizia ha fatto subito il giro della rete e i fan dell'attore non hanno di certo nascosto la preoccupazione per il loro idolo. In effetti in questi casi la reazione è abbastanza normale anche perché il ricovero in ospedale è stato improvviso e qualcuno ha di sicuro pensato ad un malore per l'attore. Nulla di tutto questo però è accaduto. Marco Bocci è ricorso alle cure ospedaliere ...

Marco Bocci in ospedale : dall’assenza ad Amici 17 al ricovero e ai messaggi social : Marco Bocci in ospedale. Questa è la notizia del momento da quando tutti si sono allarmati per la sua assenza ad Amici 17 sabato scorso. Maria De Filippi stessa ha rassicurato tutti dicendo che l'attore era assente per motivi di salute e che presto sarebbe tornato ma tutti hanno pensato ad un'influenza o un malanno di stagione. A quanto pare, non è così, Marco Bocci è ricoverato in ospedale per quelli che lui ha definito una serie di ...