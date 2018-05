Mamma Dolores racconta Cristiano Ronaldo | “la sua nascita è stata inaspettata”

calcioweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) Gol, trofei e successi. Il mondo del calcio conosce alla perfezionedal punto di vista sportivo,invece conosce alla perfezione anche l’intimità del campione portoghese. Non potrebbe essere altrimenti, avendogli dato la vita per poi crescerlo e seguirlo in ogni passo della sua vita. E’ lei che gli sta vicino nei momenti difficili e lo consiglia per le decisioni difficili da prendere, indirizzandolo sempre verso quei valori che ha sempre cercato di trasmettergli. Intervidall’Equipe,hato i segreti di, svelando anche alcuni retroscena: “è un padre eccezionale, si prende molto cura della sua famiglia. Ho combattuto per tutti i miei figli e ho instillato in loro gli stessi valori. Sono orgogliosa del calciatore ma ancor più della persona. Da bambino era intelligente ma anche monello. Era bravo a scuola, molto allegro. Ha ...