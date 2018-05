Maltempo | quest’anno – 25% dei frutti | dalle pesche alle ciliegie

meteoweb.eu

: RT @22lug1927: Voglio vedere se anche quest’anno rompete i coglioni con la siccità...! #8maggio #maltempo Non je se la fa più co’ sta piog… - donalove5_df : RT @22lug1927: Voglio vedere se anche quest’anno rompete i coglioni con la siccità...! #8maggio #maltempo Non je se la fa più co’ sta piog… - 22lug1927 : Voglio vedere se anche quest’anno rompete i coglioni con la siccità...! #8maggio #maltempo Non je se la fa più co’ sta pioggia! - ChiarloneMaura : RT @Find_The_Cure: FTC E-STATE SOLIDALI 2018??: Ed eccoci qui alle porte dell’estate che, nonostante il maltempo, siamo certi non tarderà a… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Quest’anno è sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa del clima pazzo con gelate e grandine,albicocchenettarine finosusine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, che evidenzia gli effetti sulla spesa degli italiani delle bizzarrie del tempo in un anno del tutto anomalo. In Italia la Coldiretti stima un raccolto diin calo di oltre il 20% nel mezzogiorno e del 15% al nord e una produzione inferiore rispetto allo scorso anno tra il 10 ed il 30% per le, ma con pezzature più grandi e migliore qualità. Ridotta anche la disponibilità delle susine mentre ci saranno circa il 20% di albicocche in meno nei frutteti in Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Piemonte e Calabria. La produzione europea di frutta a nocciolo, continua ...