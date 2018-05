Maltempo | il presidente delle Acli di Roma salvata da vigili del fuoco 

meteoweb.eu

: Confesercenti è pronta ad assistere le imprese colpite per favorirne la stima dei danni e una rapida ripresa - mangiareasiena : Confesercenti è pronta ad assistere le imprese colpite per favorirne la stima dei danni e una rapida ripresa - ANBIToscana : Maltempo: oggi due squadre di tecnici del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno insieme al presidente Marco Bottin… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Brutta avventura per Lidia Borzì,diracconta di come è statadaidel Fuoco nella sua auto dopo il forte temporale che ha colpito alcune zone di: “E’ successo tutto all’improvviso e in quei momenti ti senti veramente impotente. Se non fossero arrivati idel fuoco, che ringrazio di cuore, non so come sarebbe andata a finire”. “Il fatto che mi indigna – aggiunge Borzì – è che per due gocce d’acqua si debba rischiare la vita. Occorre che le istituzioni curino le caditoie, il decorostrade e che si pianifichi una corretta gestione dei fiumi e degli argini. Non è pensabile che in un paese civile si possa rimanere bloccati per alcuni millimetri di pioggia”. “Questo episodio è l’occasione – conclude Borzì – anche per dare voce ai tanti cittadini di via ...