Maltempo | bombe d’acqua a Fabriano e nel Maceratese | allagamenti 

(Di sabato 12 maggio 2018)nel, doved’acqua hanno interessato nel pomeriggio le zone di, Matelica e Camerino: si sono resi necessari decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di strade, scantinati e garage di abitazioni. Asi è verificato un piccolo smottamento di terra poi ripristinato. Mentre a Matelica si sono registrati ben 15 interventi dei pompieri: in un attimo molte strade si sono riempite d’acqua e fango. Una situazione che poi e’ rientrata non senza disagi. L'articolod’acqua ae nelMeteo Web.