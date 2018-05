Madre e figlia travolte e uccise da un' auto pirata | caccia all' uomo

Falciate da pirata della strada - morte Madre e figlia : Una donna di 62 anni, Annamaria La Mantia, e la figlia di 42 anni, Angela Merenda, sono state uccise nella notte a Palermo da un'auto pirata . Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle ...

Incidenti : Madre e figlia uccise da pirata della strada a Palermo : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Una donna di 62 anni, Annamaria La Mantia, e la figlia di 42 anni, Angela Merenda, sono state uccise nella notte a Palermo da un'auto pirata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 23.30, le due sarebbero state travolte da una Fiat Punto in via Fichidi

Madre e figlia uccise da un pirata della strada a Palermo : Anna Maria La Mantia, 63 anni, e la figlia, Angela Merenda, 43 anni, sono state investite da un'auto e uccise la scorsa notte a Palermo. Una Fiat Punto in via Fichidindia, nella periferia est della città, le ha travolte mentre stavano attraversando la strada. La Madre è morta sul colpo, la figlia all'ospedale Civico dove era stata portata dai sanitari del 118. Il pirata della strada, che è fuggito dopo l'investimento ...

Incidenti : Madre e figlia uccise da pirata della strada a Palermo : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Una donna di 62 anni, Annamaria La Mantia, e la figlia di 42 anni, Angela Merenda, sono state uccise nella notte a Palermo da un’auto pirata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 23.30, le due sarebbero state travolte da una Fiat Punto in via Fichidindia, nel quartiere Brancaccio. La persona che era alla guida della vettura non si è fermata a prestare soccorso e si è data alla fuga. ...

La Madre di Sara di Pietrantonio : "Non credo al pentimento di Paduano - voleva che mia figlia soffrisse" : All'alba del 29 maggio del 2016, Sara Di Pietrantonio veniva brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Vincenzo Paduano. Ieri è arrivata la sentenza della prima corte d'assise, che ha ridotto la pena a 30 anni di reclusione per il 28enne, prima condannato all'ergastolo. In un'intervista al Messaggero parla la madre di Sara, Concetta Raccuia, che non crede al pentimento di Paduano: "Se è così, deve dirmi come e perché l'ha ...

Droga nascosta nella lavatrice - arrestate a Napoli Madre e figlia : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno arrestato Annunziata Cardillo 55enne e Rita Spagnuolo 35enne, rispettivamente madre e figlia, entrambe già ...

Madre e figlia morte in un incendio a Palermo : 9 anni al piromane : Il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Palermo Sergio Ziino ha condannato a 9 anni Claudio D'Antoni, imputato dell'incendio che nell'agosto 2008, in via Pindemonte, nel capoluogo ...

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La Madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : «Maledette buche - hanno ucciso mia figlia» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via...