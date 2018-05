M5S | Morra | ' Berlusconi? Rimane invotabile'

Pd e M5S a picco al Nord Scatta l'emorragia di voti : Una vera e propria emorragia di voti. Il risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia sottolinea come potrebbero cambiare gli equilibri in caso di ritorno al voto. Il Partito Democratico e il ...

CAMORRA - BOSS MINACCIA PM : “GLI UCCIDO LA GENTE”/ Ultime notizie - il figlio di La Torre e il "tifo" per il M5S : CAMORRA, BOSS di Mondragone al 41bis MINACCIA pm: “GLI UCCIDO la GENTE”. Ultime notizie: 4 arresti nel clan La Torre. Stavano riorganizzando l'arsenale per procedere con le estorsioni(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Governo - Berlusconi : “M5S? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi”. Morra : “Meglio che accordarsi con la mafia” : “E’ gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi“. Silvio Berlusconi, dopo lo scontro a distanza con Matteo Salvini, torna ad attaccare il Movimento 5 stelle. E lo fa con le parole più dure mai usate fino a questo momento. In un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise in vista delle elezioni regionali, non solo se la prende con “il partito dei ...

Governo - Morra (M5S) : “Disposti a cedere su Di Maio premier? Premiato da elettori - quando sarà il momento si ragionerà” : “Se siamo disposti a cedere su Di Maio premier? Lo hanno Premiato gli elettori, il M5s ha indicato in Luigi Di Maio la persona che potesse svolgere al meglio questo ruolo, quando sarà il momento si ragionerà“. Così il senatore pentastellato Nicola Morra, che, nel giorno delle consultazioni a Palazzo Giustiniani dalla Casellati, non ha chiuso del tutto all’ipotesi di un passo indietro del capo politico M5s, per dare il via al ...

Cosa c’entra la camorra con i candidati del M5S in Molise? : Non accennano a placarsi le polemiche sulle "origini" del candidato governatore M5s alla Regione Molise: lo zio era un noto esponente del clan Cutolo. Lui replica: "Fatti di 40 anni fa, mio padre del tutto estraneo".Continua a leggere

“Prove di dialogo” FI – M5S - Morra : “Berlusconi si è rincoglionito - spazziamoli via” : L'esponente del M5s su Facebook punta il dito contro le dichiarazioni dal Molise di Berlusconi e agli elettori dice: "Domenica spazziamoli via".Continua a leggere

Di Matteo - Morra (M5S) : “Suo intervento a Ivrea snobbato”. Mulè (Fi) : “Monologo contro stato di diritto”. Il pm : “Falsità” : Il suo intervento ha raccolto gli applausi di Luigi Di Maio e del suo ministro della giustizia in pectore, Alfonso Bonafede. Ma le parole del pm Antonino Di Matteo hanno anche scatenato la polemica. Persino a 48 ore di distanza. Non poteva essere altrimenti visto che il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia ha citato per la prima volta la sentenza definitiva su Marcello Dell’Utri a un evento organizzato da un partito ...

Governo M5S-Lega - Airola : “Difficile - distanze e numeri risicati”. Morra : “Bene Salvini su reddito cittadinanza” : “E’ positiva l’apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega: ...

Camere - Morra : “M5S rischia di perdere presidenza? Non siamo nati per per prendere - ma per ridare dignità alle istituzioni” : “Con certi signori al tavolo non ci sediamo, anche perché reputiamo che le istituzioni debbano essere considerate sacre. rischiamo di perdere la presidenza delle Camere? Non siamo nati per prendere qualcosa o per rischiare di perdere qualcosa, ma per restituire dignità alle istituzioni”. Così il senatore del M5S, Nicola Morra, risponde all’inviato di Omnibus (La7) sul candidato alla presidenza del Senato, Paolo Romani, ...

Elezioni - De Luca alla direzione dem : “Forze oscure e camorra dietro il boom del M5S. Non è fisiologico” : Il risultato dei Cinque stelle alle Elezioni del marzo finisce nel mirino del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ne ha parlato nella direzione regionale dem a porte chiuse, di cui l’Ansa pubblica un estratto audio. Con i suoi De Luca analizza il voto con i suoi e ipotizza un ruolo della criminalità organizzata dietro il boom del Movimento guidato da Di Maio. “Com’è possibile – si chiede De Luca in un audio ...

De Luca : «Forze oscure e camorra dietro al voto M5S in Campania» : Parolepesantissime sul voto al M5S in Campania da parte del governatore De Luca nell'incontro della direzione regionale Pd di ieri. Il presidente campano ha parlato a porte chiuse...

De Luca contro il M5S : il loro boom nelle terre della camorra : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è lasciato andare a pesanti allusioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. È successo oggi durante un incontro della direzione del Pd della Campania, un riunione a porte chiuse di cui, però, uno dei presenti ha diffuso una registrazione audio.Ricordiamo che nella circoscrizione Campania 1 il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 54,13% dei voti, mentre nella circoscrizione Campania 2 ha ...

L'ultima di De Luca : 'Boom M5S in zone di camorra. Guardate Casale ' : Ora io capisco che in una stagione politica favorevole vai al 40%, 50%. Ma il 70% non è fisiologico. Non ne ho parlato per non dare l'immagine di un alibi cui ci aggrappavamo ma anche questo conclude ...

De Luca e le ombre sul voto : "Forze oscure e camorra dietro al voto M5S in Campania" : Capisco che in una stagione politica favorevole tu vai al 30, al 50%, ma il 70% non è un dato fisiologico'. Insomma il governatore della Campania lancia delle ombre sul risultato elettorale dei 5 ...