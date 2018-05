M5S-Lega verso l’accordo | «Intesa sui temi caldi» Mattarella | presidente non è notaio

M5S -Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». « siamo sulla buona strada ». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

M5S-Lega - faccia a faccia al Pirellone tra le due Italie (ex) populiste : Il primo a comparire è Roberto Calderoli, bergamasco, ex ministro leghista. Gli chiedono un commento sulla riabilitazione di Berlusconi: «Sono contento per lui». Poco dopo arriva...