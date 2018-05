M5s-Lega | ultime notizie Governo | oggi via libera? Live | incontro Di Maio-Salvini a

Blitz dei centri sociali al Pirellone per il vertice M5s-Lega : 'Esprimo la mia personale solidarietà a Lega e 5 stelle bersaglio a Milano di una ignobile gazzarra dei centri sociali della sinistra estremista, fomentatori abituali di odio e violenza politica', ha ...

M5s e Lega fuori gioco. Sarà Sergio Mattarella a scegliere il premier incaricato : Il Quirinale non è affatto convinto dal possibile Governo gialloverde. A più riprese ha manifestato le sue perplessità sostenendo come

Governo M5s-Lega - Orietta Berti : “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” : “Sono contenta del Governo Salvini – Di Maio, vada come vada sono sempre contenta. Sono contenta di Salvini come alleato.” così Orietta Berti, ospite dello spazio dedicato alla Regione Piemonte commenta il sempre più probabile Governo tra Lega e M5s. L'articolo Governo M5s-Lega, Orietta Berti: “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vertice M5s-Lega : 19 punti nella bozza del contratto Proteste fuori dal Pirellone : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Milano - mini contestazione contro M5s e Lega : Sono quindici militanti dei collettivi in tutto. Ma fanno rumore e col megafono cercano di disturbare la trattativa per la formazione del governo M5S-Lega. 'Reddito per tutti e razzismo per nessuno', ...

Vertice M5s-Lega - proteste fuori dal Pirellone. I centri sociali : “Salvini e Di Maio facce della stessa medaglia” : Mentre il Vertice tra gli esponenti di Lega e M5s per la formazione del nuovo governo era in corso al Pirellone, un gruppo di ragazzi del Cantiere (un centro sociale di Milano) ha tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio regionale lombardo. Una ventina di poliziotti in tenuta antisommossa, però, li ha bloccati in via Pirelli. “Salvini, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai coglioni” hanno gridato ...

Arriva lo spiraglio e M5s e Lega si mettono subito a lavoro Video : Cosa sta succedendo nella nostra Politica? Succede che Silvio Berlusconi si è messo da parte per agevolare la formazione del governo [Video], Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno impegnando a cercare un accordo che vada bene ad entrambi per riuscire a concludere queste lunghe trattative, e si trovano alla ricerca di un premier esterno che riesca a fare da tramite tra il Movimento 5 stelle e la Lega nella guida dello stato. Di Maio, Salvini, ...

Milano - davanti al Pirellone le proteste dei centri sociali contro il governo Lega-M5s : Milano - Mentre al Pirellone era in corso la riunione tecnica tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per discutere del programma comune dell'esecutivo Lega-M5s, davanti al celebre palazzo milanese si sono ...

GOVERNO M5s-LEGA - PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA/ Ultime notizie live - incontro Di Maio-Salvini : resta nodo premier : GOVERNO, Ultime notizie Lega-M5s live, Mattarella e i paletti a Di Maio e Salvini su premier e Ministri: il presidente della Repubblica vuole dire la sua sulla nuova squadra(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:49:00 GMT)

M5s-Lega : 19 punti nella prima bozza del contratto di governo : Se ne sta discutendo al Pirellone nell'incontro in corso tra i tecnici dei Cinquestelle e del Carroccio - E' in corso dalle 14 al Pirellone l'incontro fra i tecnici del M5S e della Lega, sul tavolo ...

In contratto M5s-Lega almeno 19 punti : 16.29 "contratto per il governo del cambiamento". E' il titolo dell'accordo sul quale M5S e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo. La bozza si articola in 19 punti ed è lunga una ventina di pagine. Sopra al titolo del contratto ci sono i simboli delle due forze politiche. Proteste dei centri sociali davanti al Pirellone dove è in corso la riunione. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno", recita lo ...

M5s-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

