M5S-Lega | pronta la prima bozza del programma Salvini ' C è sostanziale accordo sui punti

Governo M5S-Lega - accordo su 10 punti. Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il Governo M5S e Lega. Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede 19 punti chiave. Nelle stesse ore un avvertimento chiaro a Lega e M5s è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «La nomina del premier spetta al Capo dello Stato» ha ...

Governo M5S-Lega<br>La prima bozza del programma : 17.50 - Blitz di protesta dei centri sociali con fumogeni e striscioni srotolati sotto il Pirellone dove sarebbe in corso il secondo incontro odierno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per mettere a punto una prima bozza definitiva del contratto di Governo M5s-Lega. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno" si leggeva su uno striscione, tra gli altri slogan: "Lega ladrona, Milano non perdona". Le forze dell'ordine sono intervenute per ...

Mattarella elogia Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, elogia Luigi Einaudi e avverte i partiti: il presidente della Repubblica non è un notaio. Ricordando lo statista a Dogliani, in Piemonte, nel 70esimo...

Mattarella elogia Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario»....