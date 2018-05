M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...

Governo Lega-M5S - io voglio crederci : di Benedetto Penso che un po’ di credito lo si possa e lo si debba dare al Movimento 5 stelle e alla Lega. Non a caso, se non erro, i sondaggi dicevano che gli elettori Cinque stelle avrebbero gradito molto di più una “combinazione” con la Lega piuttosto che con il Pd. Certo che è facile fare i cinici disillusi; quelli che ormai non credono più a nulla. Ancor più facile è la dietrologia o la sibillina predizione del futuro. Io, ...

Governo M5S-Lega : nuovo vertice sul nodo del premier : Un incontro strategico che si terrà a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo di pimo piano sulla scena politica lombarda. Sia perché da tempo la Lombardia ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5S-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambi perché nulla cambi”. “Governo M5S-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambi perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambi perché nulla ...

Governo Lega-M5S : la continuità berlusconiana per la scuola? : Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? Il timore è fondato. Il M5s non parla più dell’abolizione dei provvedimenti berlusconiani: le classi pollaio e la riforma Gelmini. Eppure erano stati presentati all’inizio del loro documento elettorale. A scuola si aggirano due corpi estranei, ovvero due virus Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? […] L'articolo Governo Lega-M5s: la continuità ...

Berlusconi riabilitato dal tribunale Ma FI conferma : no M5S-Lega Le reazioni al ritorno di Silvio : Accolta dal tribunale di Milano la richiesta di Berlusconi relativa alla condanna per frode fiscale del 2013. Rimossi gli effetti della legge Severino. L'ordinanza è immediatamente esecutiva Segui su affaritaliani.it

Berlusconi riabilitato dal tribunale Ma FI conferma : no M5S-Lega Le reazioni al ritorno di Silvio : Accolta dal tribunale di Milano la richiesta di Berlusconi relativa alla condanna per frode fiscale del 2013. Rimossi gli effetti della legge Severino. L'ordinanza è immediatamente esecutiva Segui su affaritaliani.it

Berlusconi torna in campo : ora a Fi il voto fa meno paura. Gli effetti sul negoziato M5S-Lega : Proprio mentre il suo alleato Matteo Salvini sta trattando per la formazione di un governo con il M5S, che ha avuto come precondizione l'esclusione di Forza Italia, Berlusconi ottiene dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione, che gli consente, fin da ora, di essere nuovamente candidabile. Una prospettiva che preoccupa più gli “amici” che i nemici...

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

Berlusconi torna in campo : a Fi il voto fa meno paura. Gli effetti sul negoziato M5S-Lega : Proprio mentre il suo alleato Matteo Salvini sta trattando per la formazione di un governo con il M5S, che ha avuto come precondizione l'esclusione di Forza Italia, Berlusconi ottiene dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione, che gli consente, fin da ora, di essere nuovamente candidabile. Una prospettiva che preoccupa più gli “amici” che i nemici...

Chi avrebbe più vantaggi dalla flat-tax pensata da M5S e Lega? Un'analisi : La flat fax proposta da Lega e M5S premia i redditi ra i 40 e i 60 mila euro. Lo scrive il Sole 24 Ore, secondo cui resta da sciogliere il nodo dei costi di un'operazione simile che dovrebbe aggirarsi ...

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : “Senza intesa si torna al voto" : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:02:00 GMT)

Berlusconi su governo Lega-M5S : "Metteranno patrimoniale" : Silvio Berlusconi oggi è stato alla mostra mercato dell'antiquariato a Milano dove ha anche acquistato un disegno di Chagall. Parlando con gli espositori, secondo quanto riportati dai cronisti presenti, avrebbe detto "Spero che quei due non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale". Quei due sarebbero ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che stanno provando in questi giorni a mettere in piedi un governo M5S-Lega. Tuttavia, ...