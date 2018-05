M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

Vertice M5S-Lega a Milano Diciannove punti nella prima bozza del contratto : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

M5S-Lega - pronta la prima bozza del programma : Un incontro strategico che si terrà a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo di pimo piano sulla scena politica lombarda. Sia perché da tempo la Lombardia ...

Pronta la prima bozza del contratto M5S-Lega. Di Maio : “Ecco i temi su cui c’è convergenza” : «La trattativa sul contratto di governo va avanti, anche perché l’obiettivo è portare i migliori risultati per i cittadini italiani». A dirlo è Luigi Di Maio arrivando a Milano per incontrare il segretario della Lega Matteo Salvini al Pirellone, sede del nuovo tavolo M5S-Lega per la stesura del contratto di governo. A proposito dell’incontro che si...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5S) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Governo - i punti dell'intesa M5S-Lega. Il fact cheching : Fisco, pensioni, reddito di cittadinanza, immigrazione e giustizia: realizzabilità e punti deboli del programma di Salvini e Di Maio Testi

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...

A chi conviene la "flat fax" proposta da Lega e M5S : La flat fax proposta da Lega e M5S premia i redditi tra i 40 e i 60 mila euro. Lo scrive il Sole 24 Ore, secondo cui resta da...

Governo M5S-Lega : alle 16 nuovo vertice Salvini-Di Maio : 12 maggio 2018, 14.00 - I lavori per la formazione del nuovo Governo, iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno anche oggi con un nuovo vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che proprio stamattina ha annunciato di essere un viaggio verso Milano.I due gruppi di lavoro si riuniranno a partire dalle 16 presso gli uffici del Movimento 5 Stelle all'interno del Pirellone:Anche l’incontro di ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...

Governo Lega-M5S - io voglio crederci : di Benedetto Penso che un po’ di credito lo si possa e lo si debba dare al Movimento 5 stelle e alla Lega. Non a caso, se non erro, i sondaggi dicevano che gli elettori Cinque stelle avrebbero gradito molto di più una “combinazione” con la Lega piuttosto che con il Pd. Certo che è facile fare i cinici disillusi; quelli che ormai non credono più a nulla. Ancor più facile è la dietrologia o la sibillina predizione del futuro. Io, ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti» : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul...

Governo M5S-Lega : nuovo vertice sul nodo del premier : Un incontro strategico che si terrà a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo di pimo piano sulla scena politica lombarda. Sia perché da tempo la Lombardia ...