M5s-Lega | governo | nodo premier terzo Live | Salvini dopo incontro con Di

Pronta la bozza del contratto M5s -Lega. Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi” : «Se la compatibilità arriverà all’80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato». Matteo Salvini lascia la riunione con il M5S a Milano dove si sta discutendo la bozza per il contratto di governo. Secondo Salvini , comunque, c’è accordo «sui punti caldi» come tasse, pensioni e immigrazione. Parere confermato da Di Maio che ha spiegato: «la trattativ...

M5s -Lega - pronta la prima bozza del programma. Salvini 'C è sostanziale accordo sui punti chiave' : Un incontro strategico quello di oggi che si tiene a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo sempre più di primo piano sulla scena politica lombarda. Sia ...

M5s -Lega - pronta la prima bozza del programma. Salvini 'C è sostanziale accordo sui punti chiave' : Un incontro strategico quello di oggi che si tiene a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo sempre più di primo piano sulla scena politica lombarda. Sia ...

M5s -Lega : accordo sui primi 10 punti del contratto di governo : Se ne sta discutendo al Pirellone nell'incontro in corso tra i tecnici dei Cinquestelle e del Carroccio. 'Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla del contratto di governo ' ha detto Di Maio ...

Governo M5s -Lega - accordo su 10 punti. Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il Governo M5S e Lega. Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede 19 punti chiave. Nelle stesse ore un avvertimento chiaro a Lega e M5s è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella : «La nomina del premier spetta al Capo dello Stato» ha ...

M5s -Lega - faccia a faccia tra le due Italie degli (ex) populisti : Il primo a comparire è Roberto Calderoli, bergamasco, ex ministro leghista. Gli chiedono un commento sulla riabilitazione di Berlusconi: «Sono contento per lui». Poco dopo arriva...

Pieno accordo M5s -Lega sui primi 10 punti del contratto : " Pieno accordo " sui primi 10 punti . È quanto filtra dalla riunione in corso a Milano, il tavolo negoziale che vede impegnati M5S e Lega alla stesura del " contratto per il Governo del cambiamento". Le due delegazioni, alla presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, stanno procedendo alla revisione della bozza del contratto che, stamattina, constava di 19 punti .A quanto si apprende, al Pirellone le delegazioni avrebbero raggiunto il Pieno ...

Governo M5s-Lega<br>La prima bozza del programma : 17.50 - Blitz di protesta dei centri sociali con fumogeni e striscioni srotolati sotto il Pirellone dove sarebbe in corso il secondo incontro odierno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per mettere a punto una prima bozza definitiva del contratto di Governo M5s-Lega. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno" si leggeva su uno striscione, tra gli altri slogan: "Lega ladrona, Milano non perdona". Le forze dell'ordine sono intervenute per ...