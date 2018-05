L' Unità all' asta | fra un lotto di bottiglie di vino e una lampada per vernici

Atterrato oggi il primo volo Grosseto-Berna «Una grade opportUnità per l'economia» fotogallery : GROSSETO " È Atterrato , e ripartito, oggi il primo volo Grosseto-Berna. Per la prima volta un volo di linea, a differenza del passato dove sono sempre arrivati voli charter, atterra allo scalo civile ...

Tra una videocamera e un'automobile spunta l'Unità all'asta : bastano 300mila euro per comprarsela : Tra una berlina e una videocamera, spunta l'Unità. Potrebbero bastare 300mila euro per aggiudicarsi il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. La gara è apparsa sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie di Roma: dal 21 al 24 maggio si aprirà l'asta per rilevare la testata dello storico giornale di riferimento della sinistra italiana. Come aveva anticipato l'HuffPost, il mese scorso la III sezione civile del Tribunale di Roma ...

Salta un tombino : allagamento in viale Europa Unita : Traffico in tilt nella zona della stazione ferroviaria di Udine . Un tombino è Saltato, all'incrocio tra viale Europa Unita e via de Rubeis , provocando una copiosa fuoriuscita di acqua, che ha ...

L'arcivescovo ribadisce il No alle unioni civili per Beto e Vincenzo nel Chiostro francescano : "Questioni di opportUnità" : "Bisogna rispettare le leggi dello Stato, ma ritengo che il confronto tra Comune e frati francescani sia scaturito da una questione di opportunità". Don Franco Alfano scandisce la parole. L'arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare, raggiunto al telefono, interviene sul caso - raccontato in in prima battuta dall'Huffpost - da Vincenzo D'Andrea, il ventisettenne che si è visto rifiutare dal Comune di Sorrento il permesso a ...

Consiglio comunale ai Teatini per i 170 anni della Primogenita : 'ComUnità attaccata alle sue radici' : 'All'epoca prevalse nettamente un sentimento di coesione sociale e nazionale nella nostra comunità, oggi perciò ricordiamo avvenimenti che hanno segnato la cronaca e storia di Piacenza'. Dopo il ...

L'alternanza scuola-lavoro - Traversi : 'Un'opportUnità per giovani e imprese' fotogallery : Economia, sviluppo, lavoro, ma anche arte, cultura, musica, scienza, cucina, cinema: questi i temi affrontati durante gli incontri gratuiti aperti al pubblico. Giovedì 10 maggio, a partire dalle 9.30,...

Miti su Bitcoin - ICO e blockchain : fermiamo caccia alle streghe per non perdere l'opportUnità : Oggi ci sono milioni di persone nel mondo già coinvolte nel mondo delle criptovalute , tutte alla ricerca di nuove e interessanti opportunità di investimento e di rendimenti in un mondo dove il ...

EA si aspetta che la base installata combinata di PS4 e Xbox One aumenti fino a 130 milioni di Unità entro la fine dell'anno. Switch dovrebbe superare quota 30 milioni : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, si sono toccati interessantissimi argomenti, come quello relativo alla presenza del single player nel prossimo Battlefield, fino alla finestra di lancio di Anthem. Ma la conferenza dell'editore è stata un'importante occasione per capire le previsioni di EA per quanto riguarda il mercato console e, a tal proposito, il Chief Financial Officer, ...

I giudici cancellano i reati alla terrorista impunita : L'anno dopo, l'ambasciata italiana a Parigi comunica che 'non è possibile dare corso alla richiesta di estradizione': per il governo socialista non è una terrorista ma una rifugiata politica. La Riva ...

Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista/ Grande Fratello 15 - scoppia la polemica : appello dalla comUnità ebraica : Nuova polemica che Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista coperto prima del Grande Fratello. Il settimanale Nuovo mostra le immagini del prima e dopo, comunità ebraica in rivolta (Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:53:00 GMT)

Rabbia bagnata dalle lacrime nel giorno dei funerali. Lo zio di Pamela : "La comUnità nigeriana rompa il muro di omertà" : La Rabbia è bagnata dalle lacrime per l'ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa a Macerata novantaquattro giorni fa. Si piange nella chiesa di Ognissanti a Roma quando la mamma, fisico mingherlino, un nastro bianco legato al braccio, il volto della figlia stampato sulla maglietta e sorretta dalle amiche più care della giovane ragazza, prende il microfono durante il funerale e pronuncia il suo urlo di dolore: ...

Il libro di Caniglia sul castello di Oria : una guida giuridico-pratica per conoscerlo meglio e restituirlo alla comUnità : Inserito nelle categorie: cultura , Dai comuni , Oria , politica , prima pagina , Senza categOria . Scrivi un commento Fai clic qui per annullare la risposta. Nome , necessario, Email , non sara' ...

Perché la PSD2 è un'opportUnità per le banche - e spiana la strada alla trasformazione digitale - - Economyup : ...strada all'innovazione nelle banche E le banche? Come stanno reagendo a questa ventata di innovazione? La regolamentazione dei servizi di pagamento è anche frutto dell'interesse che arriva dal mondo ...

Le migliori opportUnità sui tassi globali all'indomani del QE : L'economia è molto solida e riteniamo che la Banca centrale sia quasi fuori tempo mantenendo i tassi a -0,5% e dovrebbe procedere rapidamente ad un rialzo. La diminuzione del tasso di inflazione ...