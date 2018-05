“Lui con me…” Francesca Cipriani sgancia la bomba su un concorrente del Grande Fratello

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi bufera sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

“Lui?!”. Lo sapevate che il Ken umano è stato con un vip italiano chiacchieratissimo? : Il Ken umano ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ma non sarà un vero e proprio concorrente: resterà nella casa solo per qualche giorno. Lo ha fatto sapere Barbara D’Urso durante la quarta puntata del reality. Da quando è entrato, tutti gli occhi sono stati puntati su di lui: il pubblico è abbastanza sconcertato di quella presenza inquietante e, intorno alla figura del Ken umano brasiliano c’è una curiosità morbosa. Cosa ...

Marina Berlusconi contro Di Battista : “Lui non sarà mai nei libri di storia - mio padre sì” : Marina Berlusconi commenta gli attacchi del pentastellato Alessandro di Battista, che aveva definito suo padre "il male assoluto": "Mio padre alza il telefono e parla con Putin o con la Merkel, e chi lo offende parla al massimo con un comico o un esperto di computer".Continua a leggere

Greta Menchi e il fidanzato Zoda - la ‘soap opera’ che piace a teen ager. Lei : “Lui mi ricatta con foto mie intime”. Lui : “Menti” : “Sto venendo ricattata per cose che riguardano la mia intimità e la vita privata”. Con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Greta Menchi è uscita allo scoperto parlando della fine della relazione con l’ex compagno Zoda. Tra singhiozzi e lacrime, la celebre blogger si è sfogata davanti alla camera. In soli tre giorni il video ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Menchi, 22enne con un passato anche a Sanremo come membra ...

Isabella Biagini è morta/ Il presunto flirt con Walter Chiari : “Lui giocava con i soldatini...” : Isabella Biagini è morta: l'attrice romana si è spenta a 74 anni. Gli appelli di Barbara d'Urso in tv dopo la sua sparizione: era ricoverata nell'Antea Hospice di Roma per cure palliative(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac banche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...

“Lui ce l’ha piccolo in una maniera imbarazzante”. Isola dei Famosi trash : la confessione piccante dell’ex naufraga sul compagno di avventura. Tutti spiazzati davanti all’ennesima ‘perla’ : Anche se arrivata agli sgoccioli, l’Isola dei Famosi regala ancora gossip. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda in diretta lunedì 16 aprile 2018, ecco che a Casa Signorini si tirano fuori gli altarini (che fa pure rima). Nell’ultima puntata del format online del direttore della rivista Chi, tra gli ospiti c’erano anche Cecilia Capriotti ed Eva Henger. Le due ex naufraghe hanno fatto delle rivelazioni a dir poco scioccanti ...

“Lui così è morto”. Le drammatiche parole di Belen. Il racconto della showgirl su quella brutta pagina della sua vita : una tragedia inaspettata di dimensioni uniche : Oggi li conosciamo come ‘Los Rodriguez’, Belen e la sua famiglia sono sulla cresta dell’onda, ma per loro le cose non sono sempre andate bene. Protettivi l’uno nei confronti dell’altro, gli argentini più famosi d’Italia hanno affrontato momenti di una drammaticità incredibile quando si trovavano ancora nel loro paese di origine, quando ancora era lontano il grande successo della primogenita che poi come una cascata d’oro è ricaduto sugli ...

“Quella volta Fabrizio…”. La commozione di Fabio Fazio. Ancora ricordi sulla morte di Frizzi e le parole del conduttore di Che Tempo Che Fa sono da brivido : “Lui era proprio così” : L’onda di commozione che è scaturita dalla morte di Fabrizio Frizzi non si è Ancora esaurita. A 15 giorni di distanza sono Ancora tantissimi i ricordi di affetto di amici e colleghi. Al coro in queste ore si è unito anche Fabio Fazio e con lui tutta la squadra di Che Tempo Che Fa. La modalità scelta dal conduttore è stata particolare, perché ha voluto condividere un bellissimo momento di cui forse qualcuno si era dimenticato. Fazio ha ...

Vissani contro Renzi : “Lui ha fatto peggio di Hitler” : Vissani contro Renzi: “Lui ha fatto peggio di Hitler” Una dichiarazione molto forte che ha causato l’indignazione del pubblico e degli ospiti. Continua a leggere

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo - possibilità di riconciliazione? La cantante : “Lui è la persona più importante della mia vita” : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo pronti a riprovarci? I due sono ospiti di una puntata del Maurizio Costanzo Show in onda il 29 marzo, in seconda serata. Lei, Anna, in studio. Gigi in collegamento telefonico. Ed è Anna a lasciarsi andare a una dichiarazione che farà ben sperare i fan della coppia: “Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la ...

Dori Ghezzi in libreria con “Lui - io - noi” per raccontare la vita di Fabrizio De Andrè : Arriva in libreria “Lui, io, noi” per la prima volta Dori Ghezzi, la donna che dal 1974 è stata accanto a Fabrizio De André, parla della sua vita e del suo rapporto con il piú carismatico cantautore italiano. E riesce nel prodigio di restituirci un De André inedito, perché visto attraverso i suoi occhi. Dori Ghezzi è stata ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva L’infanzia di Dori e quella di «Bicio», ...

GOVERNO - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Ballando con le Stelle - Gessica Notaro è la stella della serata. Ma la paura è ancora tanta : “Lui tornerà” : “Io lo conosco, meglio di chiunque altro. E come ho detto che avrebbe fatto questa cosa, io ti dico anche che lui, uscito di là, anche se lo mandano al suo Paese, tornerà“. A parlare così è Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato capoverdiano Eddy Tavares che si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a dieci anni. Gessica si è sfogata con il suo maestro di Ballando con le ...