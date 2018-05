L' Uefa contro Buffon | a rischio la partita d' addio in nazionale

Uefa : aperto un provvedimento disciplinare contro Buffon : La Uefa ha finalmente deciso e ha aperto un procedimento nei confronti di Gianluigi Buffon , portiere della Juventus. Un provvedimento che arriva dopo aver analizzato le dichiarazioni e parole nel post partita Real Madrid-Juvents, valevo per il ritorno dei quarti di Champions League. La Juventus conduceva per 0-3 al Santiago Bernabeu , risultato che avrebbe portato la partita ai tempi supplementari con la possibilità di giocarsela fino alla fine, ...

L’ Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati sono loro” : L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati sono loro” Le lamentele di James Pallotta contro le decisioni arbitrali in Roma-Liverpool non sono passate inosservate alla Uefa. La Commissione disciplinare, etica e di contro llo della federazione internazionale ha infatti aperto un procedimento nei confronti del presidente giallorosso. “Condotta inappropriata” l’accusa ...

Roma - aperto provvedimento Uefa contro Pallotta Video : Reagisce la Uefa dopo le dichiarazioni a caldo di James Pallotta, presidente della Roma, dopo Roma-Liverpool [Video], match che ha portato i reds in finale di Champions League tra mille polemiche. Nervosismo di Pallotta che è nato per la direzione di gara di Skomina. L'arbitro sloveno ha fatto parecchi errori durante la partita, sopratutto non aver concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un clamoroso fallo di mano di Arnold sulla linea ...