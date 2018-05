Louise O’Neill | «Sono arrabbiata per quanta poca giustizia ci sia per le donne violentate»

vanityfair

(Di sabato 12 maggio 2018) Emma O’Donovan è la ragazza perfetta: bellissima, popolare, potente. Tutti i ragazzi vogliono uscire con lei, tutte le ragazze vorrebbero essere come questa diciottenne in una cittadina di provincia. Tutto cambia in una notte. Troppo ubriaca per dire no, nemmeno ricorda quello che è successo alla festa d’estate. Ciperò immagini sui social che raccontano quello che è successo, ovviamente dal punto di vista di chi ha abusato di lei. Solo che è Emma ad apparire colpevole e la voce in paese è che se la sia cercata. È un libro, ma non sembra esserci nulla di inventato rispetto alla cronaca in Te la sei cercata (pubblicato in Italia da Il Castoro), Asking for it in originale, scritto da, autrice della distopia femminista Solo per sempre tua, editorialista dell’Irish Examiner, dove scrive di femminismo, sessismo e diritti delleed è tra i 100 top digital influencer ...