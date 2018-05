ilgiornale

: Lo Zenit cede: Mancini sarà il nuovo ct - canalesportiv : Lo Zenit cede: Mancini sarà il nuovo ct -

(Di sabato 12 maggio 2018) L'ultimo ostacolo era loche l'accordo tra il suo allenatore, Roberto, e la nazionale italiana non l'aveva preso per niente bene. Questione di soldi, 4 milioni e mezzo di stipendio all'...