Lo stallo politico e la domanda sulla democrazia che vogliamo essere

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Alert di Padoan : stallo politico può frenare investimenti : Secondo il titolare del dicastero di via XX Settembre le stime di crescita contenute nel Documento di Economia e Finanze sono state orientate alla cautela. 'Il governo ha elaborato il Def 2018 in un ...

Borsa - stallo politico affossa Milano : L'ipotesi di nuove elezioni in Italia affossa la Borsa di Milano. Dopo due mesi di stallo politico, e di relativa tranquillità sui mercati, i timori per una nuova prolungata fase di incertezza hanno ...

Piazza Affari - -1 - 6% - maglia nera in Europa - pesa stallo politico : Milano, 8 mag. , askanews, Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese, colpito dalle prese di profitto dopo i massimi dal 2009 aggiornati ieri, ...

Piazza Affari maglia nera Ue. Lo stallo politico fa salire lo spread ai massimi da marzo : Il differenziale tra BTp e Bund risale sopra quota 130, al top da due mesi: gli investitori vendono di fronte alla prospettiva di nuove elezioni e di incertezza prolungata. Il petrolio si allontana dai massimi dal 2014. L’euro scivola sotto la soglia di 1,19...

I responsabili dello stallo politico? Renzi e Berlusconi. Parola di Massimo Cacciari : A sentire le parole di Mattarella sembra che siamo davanti a una crisi istituzionale, oltre che politica. Soprattutto istituzionale. Noi ci soffermiamo sulle scaramucce politiche, senza renderci ...

Crolla Piazza Affari : ora lo stallo politico fa paura veramente : Si tratterebbe di un governo composto da personalità esterne ai partiti e che non dovrebbero avere nessun coinvolgimento nella politica. Per il presidente il momento migliore sarebbe, come da lui ...

Italia - Padoan : dazi Usa e stallo politico rischio per ripresa : I principali fattori di rischio al ribasso per l'economia Italiana sono lo stallo politico sul governo e la prospettiva di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Prime turbolenze a Piazza Affari sullo stallo politico e lo scontro Usa-Iran - lo spread sale a 130 punti base : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e le tensioni nazionali - lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto - e internazionali - con l'atteso annuncio di Donald Trump sull'accordo sul nucleare con l'Iran.I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% mentre Londra sale dello 0,15%. A Milano l'indice ...

Adesso lo stallo politico fa schizzare lo spread : borse vanno in picchiata : Le incertezze politiche in Italia e l'ipotesi sempre più consistente di un voto anticipato a luglio fanno tornare la tensione sullo spread e sul rendimento dei Btp decennali. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti e il tasso del decennale avanza all'1,83%, un livello non più toccato dallo scorso marzo. In rialzo anche lo spread tra il Bonos spagnolo e il Bund a 76,2 punti e il tasso sul decennale si attesta ...

stallo politico - a rischio crescita e conti pubblici : L’aut aut lanciato ieri dal presidente della Repubblica Mattarella fra la fiducia a un “governo di servizio” o il voto in autunno arriva mentre anche l’economia reale manda segnali di...

Si torna al voto? stallo politico : è braccio di ferro Di Maio-Salvini : Di Maio cambia idea e riapre il “forno” “Oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Sono passate due settimane da quella mattina del 24 Aprile in cui il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, pronunciava queste parole per mettere definitivamente la parola fine ad ogni possibile intesa con la Lega di Matteo Salvini e per tentare la soluzione “contratto di governo” con il Partito Democratico, risultata ...

I mercati e lo stallo politico Urne a luglio? Nessun rischio ma... : L’ipotesi di nuove elezioni anticipate l’8 o il 15 luglio prende sempre più corpo tanto che di fatto i partiti, a partire da M5S, sono già tornati in campagna elettorale. A Mattarella potrebbe non rimanere altro che nominare un governo tecnico che provi a varare unicamente la legge di stabilità, per poi sciogliere il Parlamento, ma i mercati finanziari non sembrano preoccuparsene, con rendimenti e spread sui Btp ...

Crescita e conti a rischio a causa dello stallo politico : L’aut aut lanciato ieri dal presidente della Repubblica Mattarella fra la fiducia a un “governo di servizio” o il voto in autunno arriva mentre anche l’economia reale manda segnali di...