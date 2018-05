L' Italia | un futuro come media potenza

San Gimignano - acido in faccia al futuro genero/ “Non devi sposare nostra figlia - vecchio!” : tutti Italiani : San Gimignano, acido in faccia al futuro genero “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: tutti italiani. E' accaduto nelle scorse settimane a Torino, in Piemonte: due arrestati(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:27:00 GMT)

“Il futuro inizia prima” - Generali Italia un partner di vita del cliente : Generali Italia diventa partner di vita del cliente nella sua quotidianità e cambia il modo di fare assicurazione offrendo più servizi, prevenzione e tecnologia. Ciò che maggiormente gli...

Generali Italia presenta la nuova strategia : Il futuro inizia prima : Teleborsa, - "Siamo qui per presentare il n ostro nuovo modo di fare assicurazione più vicino al cliente" . Con queste Parole Marco Sesana , Country manager e AD di Generali Italia ha dato avvio alla ...

Nonno Gigi e baby Gigio la coppa Italia scopre un futuro poco azzurro : Tony DamascelliVentuno anni di differenza. Ma non soltanto quelli. Tra Buffon e Donnarumma c'è altro, molto altro. C'è l'assillo di essere considerati e di considerarsi numeri 1, c'è l'aria tossica di valutazioni mercantili anche volgari, c'è il peso di vestire una maglia di un club che ha fatto la storia del calcio Italiano e internazionale, c'è, infine, il campo che non concede, ormai, perdoni facili.Pensiamo, per un attimo soltanto, che cosa ...

Suzuki : l'ibrido è uno dei temi chiave per il futuro sul mercato Italiano : Il massimo della praticità Suzuki Swift Sport Suzuki è un'azienda che detta le tendenze e non le segue, come dimostra in materia di downsizing e ibridazione. La Casa di Hamamatsu è stata pioniera tra ...

Fintech : per l'Italia un grande futuro nei servizi finanziari : ROMA - In meno di tre anni gli operatori finanziari tradizionali europei sono diminuiti del 40% passando da 8.500 a 5.300. Numeri che non significano affatto crisi ma, al contrario, rappresentano un ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con l’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

RITORNO AL FUTURO - PARTE III/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi - 5 maggio 2018) : RITORNO al FUTURO - PARTE III, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Christopher Allen Lloyd ed Elizabeth Shue, alla regia Robert Zemeckis.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 04:37:00 GMT)

Il futuro delle rinnovabili in Italia : il 10 maggio la presentazione del “Renewable Energy Report 2018” : Analizzare l’andamento delle installazioni delle rinnovabili in Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermia) e l’andamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alla produttività attesa; aggiornare il quadro normativo di riferimento, con uno sguardo al modo con cui l’Italia si sta preparando per raggiugere gli obbiettivi al 2030; condurre un’analisi di ...

La casa del futuro : gli Italiani scelgono il comfort : Chi è convinto che italiani siano un popolo di esteti ed appassionati seguaci di mode e tendenze si sorprenderà scoprendo che solo il 7% degli intervistati, immaginando la casa ideale, sceglie principalmente stile e nuovi trend di design per un nido da far invidia ai propri ospiti. Per il 29% degli intervistati la casa del futuro è invece tecnologica e funzionale, ricca di innovazioni che possano rendere la vita più facile. Mentre il 64% degli ...

Standard & Poor's contro l'Italia Avvertimento al futuro governo Le minacce dell'agenzia di rating : Si vede che l’Italia è terra di esperimenti finanziari (ad essere buoni). Ogni volta che ci sono elezioni compaiono infatti sulla scena attori caratteristici, da canovaccio della commedia all’italiana. Segui su affaritaliani.it

Balotelli potrebbe lasciare la Francia : una big Italiana nel suo futuro? Video : Nonostante la mancata convocazione nella Nazionale di Gigi Di Biagio, l'ultima stagione di Mario #Balotelli in Francia è stata, senza ombra di dubbio, più che positiva. L'attaccante classe 1990, infatti, ha messo a segno ventitrè reti, collezionando una serie di prestazioni che hanno ricordato le sue prime promettenti annate nel calcio professionistico. Ora, però, Supermario è in scadenza di contratto con il Nizza e a giugno, quasi sicuramente, ...