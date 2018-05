L’Italia non è un Paese per bambini | 1 minore su 10 vive in povertà assoluta

Mondiali 2018 - L’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra amichevoli - Nations League e qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Amanda Knox : “Trattata da puttana ma non odio L’Italia - ai miei figli parlerò in italiano” : L'ex studentessa statunitense, assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, torna a parlare del suo caso, ammettendo: "Non odio l'Italia ma provo rabbia nei confronti del pm e di alcun giornalisti"Continua a leggere

Migranti - la sua presunta superiorità morale non salverà L’Italia da un’altra condanna Cedu : Un nuovo ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro l’Italia per il patto insanguinato con la Libia. E il rischio concreto che il nostro Paese venga condannato di nuovo è giusto dietro l’angolo: un coordinamento di Global legal action network (Glan), dell’ associazione italiana Asgi, dell’Arci e della Yale Law School’s Lowenstein International Human Rights clinic ha presentato stamattina, durante una ...

Migranti - la sua presunta superiorità morale non salverà L’Italia da un’altra condanna Cedu : Un nuovo ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro l’Italia per il patto insanguinato con la Libia. E il rischio concreto che il nostro Paese venga condannato di nuovo è giusto dietro l’angolo: un coordinamento di Global legal action network (Glan), dell’ associazione italiana Asgi, dell’Arci e della Yale Law School’s Lowenstein International Human Rights clinic ha presentato stamattina, durante una ...

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Buffon a Mattarella : “L’Italia non può essere mediocre” : Roma, 8 mag. – (AdnKronos) – “Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo. L’Italia non può essere una nazione mediocre”. Lo ha detto il portiere e capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, rivolgendosi al Capo dello ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : L’Italia non brilla a Chongqing - Fossali il migliore : Non è stato un bellissimo weekend per l’Italia nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Il fine settimana di Chongqing (Cina) ci ha portato in dote soltanto il decimo posto di Ludovico Fossali nello speed e il 23esimo di Gabriele Moroni nel boulder, un passo indietro rispetto all’ultimo appuntamento internazionale in cui si erano visti segnali decisamente più positivi. La nostra Nazionale sta comunque lavorando in ottica ...

Skipper Aldo Rovello disperso nell'Atlantico con velista romeno/ La moglie delL’Italiano : "Non mollate" : Skipper italiano disperso nell'Oceano Atlantico con velista romeno: l'appello disperato della moglie. Le ultime notizie sulle ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:51:00 GMT)

Rifiuti - Tar boccia Sblocca Italia e inceneritori ‘facili’. La politica non ha alternative. E L’Italia soffoca tra roghi e discariche : Per molte associazioni ambientaliste è una buona notizia, ma lo stop al piano per otto nuovi inceneritori, su cui ora dovrà esprimersi la Corte di giustizia europea, non risolverà i problemi dell’Italia. L’ordinanza del Tar del Lazio che chiede ai giudici europei di dire la loro sul provvedimento dello Sblocca Italia e congela momentaneamente il piano, infatti, arriva in un momento di emergenza Rifiuti su tutto il territorio ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per L’Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell’individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Questo fine settimana si è svolta a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un avvio positivo per l’Italia, che ha conquistato due podi nell’individuale e si è confermata ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la prestazione degli azzurri in questa gara. Partiamo dall’arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo ...

Governo - il ministro Calenda : “AlL’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Previsioni Meteo - torna il maltempo sulL’Italia : 2 cicloni tra fine Aprile e inizio Maggio. Ma il caldo anomalo non mollerà : 1/35 ...

Alfie Evans - il papà a Tv2000 : “Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Noi apparteniamo alL’Italia - vi amiamo” : “Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”. Lo ha detto il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo – ha aggiunto il papà di Alfie – per la ...

Terremoto Molise - gli esperti : “Non è correlato con gli eventi sismici delL’Italia centrale” : ”La scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro a un chilometro da Acquaviva di Collecroce, in provincia di Campobasso, non ha alcuna correlazione con gli eventi sismici avvenuti nell’Italia Centrale”. Ad affermarlo è Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi: ‘‘Il sisma è stato avvertito in un’area che, in passato, non ha registrato rilasci di elevata energia come per le zone più interne ...