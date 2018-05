L' incredibile storia di Winter il delfino | Italia 1 Trama | cast e curiosità del film 12

L'incredibile storia DI WINTER IL DELFINO/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman (oggi - 12 maggio 2018) : L'INCREDIBILE STORIA di WINTER il DELFINO, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Morgan Freeman, Harry Connick Jr., alla regia Charles Martin Smith.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 04:39:00 GMT)

Tredicenne si sveglia prima dell’espianto di organi : l’incredibile e commovente storia : Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama, era rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e la sua storia ha commosso gli Stati Uniti: il bambino era caduto da un rimorchio che si era capovolto e l’aveva colpito alla testa, provocandogli diverse fratture. L’incidente si era verificato a marzo, ma col passare del tempo e una serie di interventi chirurgici, le condizioni di Trenton si erano aggravate, tanto che i medici avevano ...

Ciclismo - l'incredibile storia di Adam Hansen - lo stakanovista che ha detto basta : Il ragazzo gode di ottima salute ma si è un po' stancato di fare il "presenzialista", di essere al via e, soprattutto, al traguardo di ogni grande corsa a tappe dalla Vuelta del 2011. Adam Hansen, ...

“L’hanno rapito” - la disperazione di Elena Barolo. Durante un servizio fotografico l’ex velina lo perde di vista e succede l’impensabile. La corsa in strada tra le lacrime : ma quello capita dopo qualche ora è davvero incredibile. “Un episodio che resterà nella storia…” : Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e ...

L’incredibile - vera storia dello Zio Fester della famiglia Addams : Quando nacque Shirley Temple, la riccioli d’oro del cinema, lo Zio Fester era già una star. O meglio, lo era l’attore che quarant’anni più tardi ne avrebbe vestito i panni: Jackie Coogan. Nel mondo di Hollywood furono tanti i bambini e gli adolescenti prodigio il cui futuro si dimostrò tutt’altro che roseo. Lee Aaker, dopo il successo planetario di Rin Tin Tin, da grande trovò lavoro come carpentiere e istruttore di sci. Altri finirono ...

Islafran - l'incredibile storia della Resistenza censurata : Eppure, con l'eccezione di qualche pagina nel volume di trent'anni fa di Mario Giovana Guerriglia e mondo contadino, i garibaldini nelle Langhe 1943-1945 , e brevi cenni in Langa partigiana di Diana ...

“Ci siamo riusciti”. Cuore artificiale - la bimba è salva. L’incredibile intervento a Roma. Questo oggetto minuscolo - grande come una pila stilo - le ha permesso di sopravvivere contro ogni pronostico. Una stupenda storia italiana : Un intervento che ha del miracoloso, il secondo al mondo dopo quello del 2012 condotto sempre all’ospedale della Santa Sede. L’impianto di un mini-Cuore artificiale, piccolo come una batteria stilo, che ha salvato la vita di una bimba di 3 anni ricoverata al Bambin Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma. A eseguire l’intervento è stata l’équipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo lo scorso 2 febbraio. Le ...

“Mi sono rotto il ginocchio e… sono diventato gay!”. L’incredibile storia di un ragazzo che - da un giorno all’altro - ha lasciato la fidanzata per correre dietro agli uomini. La sua ricostruzione - allucinante - ha lasciato gli utenti a bocca aperta : Un infortunio è pur sempre un infortunio e non andrebbe mai sottovalutato, nemmeno quelli più banali. Le conseguenze alle volte potrebbero essere imprevedibili e andare a toccare capisaldi della vostra vita che fino a quel momento non vi era mai passato in testa di mettere in discussione. Leggere per credere la storia di un ragazzo inglese di 23 anni che si è fatto male in maniera apparentemente poco pericolosa. Uno scontro mentre guidava ...

Fecondazione in vitro - l'incredibile storia : muoiono in un incidente ma 5 anni dopo hanno un figlio : Tutto grazie alla scienza e alla giustizia che hanno permesso che avvenisse una Fecondazione in vitro . Cina, la triste storia di Shen Jie e Liu Xi Shen Jie e Liu Xi erano una coppia come tante. Il ...

“La fotografia può cambiare la vita?”. In un doc l’incredibile storia di Mauro e Valentina e della loro agenzia Luce : EVM 01 è un documentario girato a Trieste, nei piccoli spazi dell’agenzia di sviluppo e stampa fotografica Luce, aperta nel 2000 da Mauro Zerial e Valentina Gariuolo. Per la prima volta Mauro e Valentina hanno aperto le porte della loro camera oscura e, in qualche misura, della loro storia, raccontando il percorso professionale e umano che li ha portati, dopo anni di studi e sperimentazioni, a essere un riferimento nel campo dello sviluppo ...

“Non esco da 43 anni”. L’incredibile storia di Rita. Una vita a metà : “Ho partorito - amato e sofferto senza mai uscire da quelle mura”. Una vicenda atroce - venuta a galla soltanto adesso : Una storia assurda che ci arriva dall’altra metà del mondo. Siamo in Brasile, nazione in cui, tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento era pratica diffusa isolare e mettere in quarantena i possibili casi di malattia di Hansen, comunemente nota come lebbra. A questo scopo, il governo aveva costruito ‘colonie’ ospedaliere, i leprosários [lebbrosari], in cui i pazienti erano separati dalle loro famiglie, dagli amici e ...

Stefano Massini e l’incredibile storia di Steven Bradbury : “Alle volte sai che hai vinto solo perché hanno perso gli altri” : Un altro racconto di Stefano Massini a Piazzapulita su La7. Giovedì 22 marzo lo scrittore ha raccontato la storia di Steven Bradbury, pattinatore australiano incredibilmente sfortunato che rocambolescamente nel 2002 ha vinto un oro alle Olimpiadi di Salt Lake City. La sua parabola ci insegna due cose “che alla volte quando vinci ti dovresti dire la verità: che hai vinto perché hanno perso gli altri” e anche che “noi viviamo in una società molto ...

“L’avete vista?”. Ecco chi è Tekemaya. A The Voice of Italy ha stupito tutti per la sua voce e il suo incredibile look. Il suo vero nome è Francesco Bovino e la sua storia è bellissima : I fan del programma stavano aspettando l’inizio di The Voice of Italy il contest canoro di Rai 2 ogni anno riserva molte sorprese. In giuria Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano, il cui primo talento in squadra ha destato la curiosità dei telespettatori e dei social. Già, perché quest’anno gli autori hanno veramente voluto lasciare, giustamente, una grande libertà di espressione. Parrucca rosa super cotonata, vestitino ...