Ligue 1 | Balotelli trascina il Nizza con una doppietta

Ligue 1 - ok il Nizza di Balotelli. Crolla il Nantes : ROMA - Il Nizza torna a vincere in Ligue 1. La squadra di Mario Balotelli ha superato in trasferta il Troyes per 2-0. Decisiva la doppietta di Plea . Malissimo il Nantes di Claudio Ranieri che cade in ...

Ligue 1 - Balotelli : 'Cavani meglio di Neymar - ma Ibra è di un'altra dimensione' : Mario Balotelli , attaccante del Nizza , parla a Sport : 'Cavani? Miglior giocatore della Ligue 1, ha segnato molti gol negli ultimi due anni, ho grande rispetto per lui, ma non puoi paragonarlo a Ibrahimovic. Zlatan è di un'altra dimensione. Non ho ...

Ligue1 : il Nizza di Balotelli sfida il Paris SG : Una volta tanto qualche scintilla di emozione puo' scaturire pure nella piatta Ligue1, schiacciata dallo strapotere dei Psg. A sfidare i parigini e' il Nizza di Balotelli. Ma il match clou e', a ...

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...

Ligue 1 - Nizza-Lille 2-1. Balotelli fa esultare Favre : Non vinceva da quasi un mese e mezzo il Nizza. Troppo anche per Balotelli che l'ultimo gol l'aveva segnato a fine gennaio, senza poter evitare la sconfitta a Metz. Stavolta, però, l'ex rossonero ha ...

Ligue : Balotelli in gol e il Nizza vince : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Mario Balotelli ritrova la via del gol e il Nizza quella della vittoria in uno dei due anticipi della 28/a giornata di Ligue1, concluso 2-1 per i padroni di casa contro il Lille. ...