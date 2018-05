Liga | il Real Madrid ne fa 6 Atletico e Valencia ok

Probabili Formazioni Deportivo La Coruña-Villarreal Liga - 12-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Deportivo La Coruña-Villarreal, 37^giornata Liga 2017/2018, ore 18.30. Problema attacco per Seedorf, Calleja fa girare i suoi uomini. Quella in programma al Riazor è una gara tra squadre con umori opposti: i padroni di casa, ormai già da qualche tempo, sono retrocessi insieme a Las Palmas e Malaga, mentre il Villarreal l’anno prossimo sarà ancora in Europa League, anche se ancora è da vedere se direttamente ...

Probabili formazioni Real Madrid – Celta Vigo - 37^ Giornata Liga 12-05-18 : Domani sera al Santiago Bernabeu, ultima recita casalinga per il Real Madrid che ospiterà il Celta Vigo. A 2 giornate dalla fine, entrambe le squadre ormai non hanno più obiettivi e n0n hanno molto da chiedere alla loro classifica. I blancos ormai sono proiettati verso il 26 Maggio, ovvero il giorno della finale di Champions League (la terza consecutiva) contro il Liverpool a Kiev. La formazione di Zidane viene dalla sconfitta nel ...

Liga : Barcellona show - cinquina al Villarreal. Real Madrid battuto dal Siviglia : Nei recuperi della 34esima giornata vincono i blaugrana e gli andalusi. I Blancos falliscono l'aggancio all'Atletico in seconda posizione

Probabili formazioni Siviglia – Real Madrid - recupero 34^ Giornata Liga 9-05-18 : Domani sera al Sanchez-Pizjuan, il Real Madrid cercherà l’assalto al secondo posto contro un Siviglia, in piena lotta per l’Europa League. Nel recupero della 34^ Giornata, rinviata per l’impegno di Copa del Rey dei padroni di casa, ci sono ancora obiettivi in palio, soprattutto per i Nervionenses. Gli andalusi non sono più allenati da Vincenzo Montella, esonerato dopo l’ennesima sconfitta a Levante, ma dal ...

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal Liga - 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, recupero 34^giornata Liga, ore 20.00. Sergi Roberto squalificato, Calleja con la formazione tipo. Tre giorni dopo lo spettacolo del Clasico, il Barcellona deve tornare in campo, ancora al Camp Nou, per il recupero della sua partita della 34^giornata di campionato, rinviata per giocare la finale di Copa del Rey, poi vinta dai blaugrana con un netto 5-0 ai danni del Siviglia di Montella, ...

Liga - spettacolo al Camp Nou : Barcellona-Real finisce 2-2 : TORINO - Le magie dei fuoriclasse, il furore e i colpi proibiti di ogni 'Clasico' che si rispetti, ma anche un arbitro che ha collezionato una serie di gravi errori .finisce 2-2, c'e' la firma dei due ...

Liga - Barcellona-Real Madrid 2-2 : Messi e Ronaldo in gol : Quattro gol, nessuno vince, nessuno perde, in un Clasico per cuori forti. In palio c'era poco o nulla: l'imbattibilità in Liga del Barça, confermata. E quella di Zidane al Camp Nou, conservata. ...

Probabili formazioni Barcellona – Real Madrid - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Domenica 6 Maggio alle ore 20.45, la Spagna e il mondo si ferma per “El Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, che avrà come cornice il Camp Nou. Apparentemente, sembrerebbe una sfida dove entrambe le formazioni non hanno nulla da chiedere, dato che i padroni di casa hanno già conquistato la Liga, mentre gli ospiti punteranno tutto sulla finale di Kiev contro il Liverpool di sabato 26 Maggio. Ma questa gara, nonostante non ci ...

Liga - dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming : Appuntamento a domenica 6 maggio per la sfida tra le due grandi di Spagna L'articolo Liga, dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Villarreal-Valencia Liga - 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Villarreal-Valencia, 36^giornata Liga, ore 20.45. Il Villarreal per l’Europa League, il Valencia per tornare a vincere. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato spagnolo rimane praticamente aperta solo la lotta per il settimo posto, attualmente occupato dal Getafe, che significherebbe preliminari di Europa League. Leggermente più sù, al sesto posto, si trova il Villarreal che, ormai, ha solo ...

Probabili Formazioni Siviglia-Real Sociedad - La Liga 04-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Siviglia-Real Sociedad, La Liga 2017/2018, 36^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Caparros lancia Yedder dal 1′. Siviglia–Real Sociedad 4 Maggio. La Liga riparte dall’Andalusia con la sfida tra Siviglia e Real Sociedad. Il Siviglia è ottavo a quota 48 e reduce da due sconfitte pesanti: lo 0-5 in finale di Coppa del Re con il Barcellona e il 2-1 sul campo del Levante. Il club ...

Liga - l'Atletico Madrid batte l'Alaves e torna a +4 sul Real Madrid : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid tiene a distanza il Real nella corsa al secondo posto grazie al successo per 1-0 sul campo dell' Alaves . Decide un rigore di Gameiro al 78', sette minuti dopo ...

Liga - il Real con le riserve vince 2-1 : Con la mente già rivolta alla semifinale di ritorno di Champions dell’1 maggio contro il Bayern, il Real Madrid fa turnover contro il Leganes, ma vince ugualmente. Per questo impegno il tecnico Zinedine Zidane non ha neppure convocato Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, mentre Marcelo, Modric e Lucas Vazquez sono andati in panchina. A segnare le reti della vittoria per 2-1 sono stati, nel primo tempo, Bale e Borya Majoral. Ora il Real è a un ...

Video Gol Real Madrid-Leganes 2-1 : Highlights e Tabellino La Liga - 35^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Leganes 2-1, Cronaca e Highlights, Bale (RM), Mayoral (RM), Brasanac (L), La Liga 35^ Giornata, 28 Aprile 2018. Il Real Madrid, dopo lo stop per 1-1 con l’Athletic Bilbao, piega il Leganes nel match della trentacinquesima Giornata de La Liga e si avvicina minacciosamente ai rivali dell’Atletico Madrid. Zinedine Zidane decide di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo e di schierare molte seconde linee, ...