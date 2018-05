L' ex capo della SBU ha trovato agenti russi nelle autorità ucraine

“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”. Su Sky la vita e la morte di Emanuele Sibillo - capo della paranza dei bambini di Napoli : Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”, il ...

Mahathir Mohamad - a 92 anni Primo Ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo : Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:36:00 GMT)

La voce della Politica capoDANNO RAI - De Ruggeri sostiene la Magna Grecia : Il Comitato MetaSiris ha incassato un primo risultato: Il CAPODANNO RAI ritorna nel Materano. Ora è il momento però di mettere da parte i campanilismi e ragionare sul merito. Noi crediamo che la ...

Brindisi - voti al figlio del boss ucciso : arrestato il capo del personale della Multiservizi : Daniele Pietanza è accusato di concussione elettorale per aver sfruttato il suo ruolo per far eleggere Pasquale Luperti, ex assessore e consigliere comunale....

Israele espellerà il capo della divisione locale di Human Rights Watch : Il 7 maggio Israele ha dato due settimane di tempo a Omar Shakir, il direttore della divisione locale della famosa ong Human Rights Watch, per uscire dal paese: in pratica lo sta espellendo. A sostegno della sua decisione Israele ha The post Israele espellerà il capo della divisione locale di Human Rights Watch appeared first on Il Post.

Usa - mente dell'attacco dell'11/9 offre informazioni sul nuovo capo della Cia Gina Haspel : Khalid Shaikh Mohammed, la mente degli attacchi dell'11 settembre, propone di offrire informazioni su Gina Haspel, nominata da Donald Trump alla guida della Cia. Lo riporta il New York Times, ...

Gabrielli confermato capo della Polizia : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha deliberato la conferma del prefetto Franco Gabrielli nell'incarico di capo della ...

Franco Gabrielli confermato capo della Polizia : Non una proroga ma una conferma nell'incarico. Il Consiglio dei ministri ha deciso nella riunione di oggi a Palazzo Chigi che il mandato del capo della Polizia Franco Gabrielli non scadrà il 19 maggio,...

Raid Casamonica - nel mondo capovolto a meravigliare è la resistenza della ragazza disabile al sopruso : E’ Pasqua. Il bar gestito da una coppia rumena è aperto. C’è la fila alla cassa. In coda due boss conosciuti nel rione: sono i Casamonica. Nella periferia sud di Roma spadroneggiano, terrorizzano, impongono e dispongono. La fila è più lunga del previsto e alla cassa non si curano di mantenere il riguardo che si deve a un boss: fargli saltare la coda. Alla loro rimostranza replica una ragazza: se non vi sta bene di attendere il turno andate ...

Roccamena - si dimette il capo dell'Ufficio tecnico. È il terzo della legislatura Ciaccio : Nel 2015 sulla testata giornalistica nazionale «Il Fatto Quotidiano» vennero denunciati attacchi a Fiorentino, subiti da quest'ultimo per mano della politica locale. All'ingegnere venne revocato l'...

capo della Banca Centrale d'Uruguay : "il Bitcoin che ti permette di restare nell'ombra" - : "Il Bitcoin è un mondo che ti permette di restare nell'ombra. Il Bitcoin si può utilizzare per transazioni in nero che nessuno può tenere sotto controllo" ha detto l'economista. Tuttavia, Bergara ha ...