Lewis Hamilton - GP Spagna 2018 : “Mi mancava da troppo la pole - ne avevo bisogno. Contento dei progressi della Mercedes” : Lewis Hamilton ha ritrovato la pole position a Barcellona, nel GP di Spagna. Una prima posizione che mancava dalla prima gara, in Australia. “Mi mancava da troppo la pole, ne avevo bisogno“, ha commentato a caldo Hamilton. Segno dei progressi fatti dal britannico e dalla Mercedes, anche se il campione del mondo ha chiarito ai microfoni di Sky Sport F1 HD che la situazione ottimale è ancora lontana. “Non credo di aver trovato ...

F1 - GP Spagna 2018 : qualifiche e griglia di partenza. Pole-position per Lewis Hamilton - Ferrari in seconda fila : Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel GP di Spagna. Il britannico ha ottenuto un tempo di 1’16″173, nuovo record del circuito di Barcellona, prendendosi la prima fila accanto al compagno di squadra Valtteri Bottas, fermatosi a soli 40 millesimi. In seconda fila le due Ferrari, con Sebastian Vettel a precedere Kimi Raikkonen. Dietro i due Red Bull, Max Verstappen (quinto) e Daniel Ricciardo (sesto). Una qualifica dominata ...

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Catalogna. Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al pilota della Ferrari The post Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Lewis Hamilton precede le Red Bull e Bottas - le Ferrari devono rispondere! : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.51 Aggiornamento tempi 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.259 10 2 Daniel ...

F1 - GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton - quando il pilota fa la differenza. In testa pur con una Mercedes in (leggera) difficoltà : Tra tutti i piloti della Formula Uno in questo 2018 ce n’è uno, sopra chiunque altro, che ha di che sorridere. Si tratta, inutile dirlo, di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, è primo in classifica quasi senza quasi accorgersene. Prima della vittoria nel Gran Premio di Baku, o per meglio dire, prima del penultimo giro della gara azera, l’inglese stava per mancare il quarto appuntamento di questo primo scorcio di ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto di Lewis Hamilton. Mai un errore (a differenza di Vettel…) e una Mercedes indistruttibile : Lewis Hamilton è il nuovo leader del Mondiale 2018. Scontato soltanto un mese fa, dopo la strepitosa qualifica di Melbourne (e il dominio degli ultimi anni); impensabile prima e durante la gara di ieri a Baku. Poi, però, il destino, così beffardo in Australia, ha dato una bella mano al campione del mondo in carica. La Safety Car lo ha riavvicinato ai primi e alla ripartenza Sebastian Vettel è finito lungo in curva 1. Tempo un giro e la gomma ...

Lewis Hamilton vince a Baku - ma nel box Mercedes... Come si dispera Toto Wolff : Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto a Baku il suo primo Gp della stagione, ma nel box della Mercedes hanno avuto di che disperarsi. No, non per il britannico ma per il suo compagno di scuderia ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d'allarme per la Ferrari? : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha cercato anche nei momenti peggiori di ottenere il massimo. Dopo il secondo posto in Australia, tra Bahrein e Cina, ha stretto i denti, lottato con una ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d’allarme per la Ferrari? : Spesso, per definire una situazione, si va a guardare il proverbiale bicchiere. Mezzo pieno, o mezzo vuoto. Dopo i primi quattro Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula Uno non ci sono troppi dubbi su come valutare l’inizio di stagione di Mercedes e Ferrari. Bicchiere mezzo pieno, se non pienissimo, per le “Frecce d’argento”, mezzo vuoto per le “Rosse”. Per quale motivo si possono commentare in queste maniere ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : ... in era power unit le criticità si possono contare sulle dita di una mano e il ritorno al successo nella gara di Baku è ossigeno puro per il team tedesco e per il Campione del Mondo che ormai neanche ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : L’Affidabilità è un fattore determinante in Formula Uno, spesso si dice che l’importante è portare la macchina al traguardo, che i Mondiali si vincono più con la continuità che con gli exploit, che è necessario poter contare su un mezzo perfetto e indistruttibile piuttosto che su un razzo in grado di regalare grandi gioie ma che al tempo stesso non garantisce delle certezze. Lewis Hamilton ha compreso al meglio questo vecchio diktat ...