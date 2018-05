L’esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 | un inno universale oltre

L’esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision - no agli effetti pirotecnici : “Vogliamo parlare di umanità e di speranza” (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision porteranno il loro messaggio di pace e di speranza: a poche ore dalla finale, scopriamo come sarò la loro performance in Non mi avete fatto niente. Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la gran finale dell'Eurovision Song Contest, a cui prende parte anche l'Italia: in quanto Paese fondatore insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito accede di diritto alla finale, senza dover affrontare le ...