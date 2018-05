L’eredità sbagliata di Aaron Traywick - biohacker : Aaron Traywick in un laboratorio, intervistato da News2Share nel febbraio 2018 Il 29 aprile il corpo di Aaron Traywick, uno dei più appariscenti e chiassosi personaggi del movimento biohacker, è stato trovato senza vita in una vasca di deprivazione sensoriale, a Washington Dc. Non sono chiare le cause della morte. La fine di Traywick, a soli 28 anni e in circostanze ancora oscure, è una tragedia umana, è anche il momento giusto per fermarci e ...