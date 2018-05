Lena Dunham | ' la rottura con Jack Antonoff mi ha quasi uccisa'

David Tennant in Camping di HBO con Jennifer Garner creata da Lena Dunham : HBO sta preparando gli ingredienti per realizzare la sua prossima hit: prendere una serie inglese, farla adattare da un'autrice in voga, scegliere due attori famosi come protagonisti e guardare al cuore dei suoi abbonati tra i 40 e i 50 anni.Ecco pronta Camping che vede David Tennant, l'ex Doctor Who e Broadchurch, affiancato a Jennifer Garner (Alias), con una sceneggiatura scritta da Lena Dunham creatrice di Girls, insieme Jenni Konner, ...