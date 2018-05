Le vacanze? Ecco quali creano un effetto positivo sul rientro in ufficio

In vacanza coi 4 zampe : ecco una selezione di case vacanze nelle destinazioni pet-friendly : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, dedica alle 12 milioni di famiglie che convivono con uno o più animali domestici, una ampia selezione di case e appartamenti per le vacanze pet-friendly. Sono più di 15.000 le case nelle quali è possibile portare almeno 2 cani senza costi aggiuntivi di soggiorno. Le proprietà che sono state selezionate appositamente per ospitare i 4 zampe hanno delle caratteristiche particolari: devono avere ciotola ...

Viaggi & Turismo : ecco quando conviene prenotare le vacanze estive in base alla destinazione : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo report “Best Time to Book” svelando quando i Viaggiatori possono trovare e prenotare gli hotel ai prezzi più bassi questa estate. Per raccogliere queste informazioni, TripAdvisor ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo in alcune delle principali ...

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Il ponte perfetto : ecco la ricetta giusta per le mini-vacanze : Gli scienziati rivelano:abbiamo più benefici dalle pause breviche da stop prolungatiIl valore dei ricordi e dell’«end effect»

vacanze di Pasqua al via - ecco dove sono volati i vip : Vacanze di Pasqua al via, ecco dove sono volati i vip Per lo più hanno scelto il sole e il mare. Solo la Raznovich tra i monti e la Cicogna in Asia… Continua a leggere

vacanze a Pasqua e nei ponti - ecco i comportamenti degli italiani : Roma, 28 mar. , askanews, Crescono le prenotazioni dei viaggi organizzati a Pasqua di circa il 10% sul 2017, con l'Italia che vince per i soggiorni in montagna e Vacanze benessere. Le mete estere ...

vacanze di Pasqua 2018 : quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali : Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali Ecco le date ufficiali contenute nei calendari scolastici delle varie regioni d’Italia Continua a leggere L'articolo Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali proviene da NewsGo.

Inps - iniziano le domande per le vacanze gratis : ecco i dettagli : Una vacanza gratis presso una meta italiana o estera è adesso possibile. Questo è quanto offerto dall'Inps in una proposta che avrà il suo termine il 26 di marzo. Il bando in questione prevede l'assegnazione di alcune somme di vacanza' che copre in maniera parziale o totale le spese per un soggiorno di una settimana o 14 giorni. I mesi in cui il cittadino potrà usufruire di questa opportunità saranno luglio, agosto o settembre 2018. Incluse nel ...