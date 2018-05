Le partite della 37ª giornata di Serie A : Lo scudetto è già praticamente della Juventus, ma ci sono ancora tre squadre a giocarsi un posto in Champions e cinque a cercare la salvezza The post Le partite della 37ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 37^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:02:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 41^ giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata della cadetteria, la penultima. Occhio alla sfida Pro vercelli-Ternana.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 03:30:00 GMT)

Lazio - Milinkovic : 'Crotone e Inter partite della vita'. Basta : 'Serve ultimo sforzo' : Sergej Milinkovic, Dusan Basta e Adam Marusic hanno fatto visita all'Istituto Asisium di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport'. Accolti ...

Serie A - le partite della 36ª giornata : La terzultima giornata di campionato è iniziata sabato sera con le vittorie di Milan e Juventus; oggi si giocano tutte le altre The post Serie A, le partite della 36ª giornata appeared first on Il Post.

Rugby - l'Amatori si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione : Per la cronaca, la giornata prevede che la capolista Cus Milano ospiti il fanalino di coda Bergamo, mentre il Biella giocherà in casa con l'Amatori&Union Rugby Milano.

Le partite della terzultima giornata di Serie B : È il terzultimo turno anche per la Serie B: l'Empoli è già certo della promozione, il resto è ancora tutto da decidere The post Le partite della terzultima giornata di Serie B appeared first on Il Post.

Le partite della 36ª giornata di Serie A : La terzultima giornata di campionato inizia stasera con Milan-Hellas Verona e Juventus-Bologna The post Le partite della 36ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite della 36^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse delle partite in programma questo fine settimana e valide per la 36^ giornata. Occhi puntati sugli anticipi del sabato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:03:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite della 40^ giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite in programma questo weekend per la Serie B. Ben nove gli incontri previsti sabato: occhi puntati su Ascoli-Avellino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:21:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote sulle partite della 39^ giornata : Pronostici Serie B: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:45:00 GMT)

Serie A : le partite della 35esima giornata : Dopo la vittoria rocambolesca della Juve di ieri, oggi tocca al Napoli che deve vincere contro la Fiorentina The post Serie A: le partite della 35esima giornata appeared first on Il Post.

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score della partite. Gironi B e C (37^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i Gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 03:00:00 GMT)

Le partite della 35ª giornata di Serie A : È la quartultima giornata del campionato ed è ancora tutto molto aperto per lo Scudetto: si inizia oggi con Roma-Chievo e Inter-Juventus The post Le partite della 35ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.