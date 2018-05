Le meraviglie dell’allattamento

vanityfair

(Di sabato 12 maggio 2018) Il pianto perde secondo dopo secondo d’intensità, il corpo si rilassa e trova la sua posizione quasi ad abbracciare il seno della madre. Gli occhi si socchiudono lentamente, il viso si distende, un piccolo sospiro e goccia dopo goccia, il latte materno accompagna il bambino nell’universo del riposo. Allattare al seno è anche questo, un gesto antico che viene ripetuto migliaia di volte e che accompagna le giornate di molte madri. Si allatta nella penombra di una camera da letto ma anche nel frastuono di una panchina in città, si allatta da sedute, in piedi, sdraiate, mentre si legge, cucina e lavora. Perché allattare, pur comportando fatica e dedizione, è vita. Lo sa bene la fotografa bolognese Francesca Cesari, che dal 2013 ha deciso di raccontare in progetto fotografico intimo ed emozionante questo gesto materno. Si chiama In The Room e sarà in mostra a Napoli, ...