Lazio | match point Champions League | adesso l’obiettivo è vicinissimo | festa Roma

DE VRIJ ALL'INTER/ Lazio - in vista del big match per la Champions i tifosi sono divisi : De VRIJ ALL'INTER, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:02:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Serie A. Milinkovic-Savic match winner a Torino - la Lazio prenota il posto in Champions : Il serbo segna di testa al 56' e decide l'1-0 in casa dei granata. Sirigu para un rigore a Luis Alberto nel primo tempo. Granata passivi, i biancocelesti sbagliano più volte il secondo gol. Romane appaiate a 70 punti, l'Inter, quinta, a quattro lunghezze

Fiorentina-Lazio Serie A 3-4 : rimonta biancoceleste - la cronaca del match : 95' Finale dal Franchi! Incredibile vittoria dei biancocelesti in rimonta. Il terzo posto è salvo. Non basta un super Veretout alla Fiorentina che deve cedere in casa. 87' Caicedo per Immobile nella Lazio....Continua a leggere

Lazio-Roma - Milan-Napoli e Juve-Samp - probabili formazioni : triplo big match di giornata : Lazio-Roma- 32^ giornata caratterizzata da tre big match. Posticipo serale dalle grande emozioni con il derby di Roma. Un derby da piena battaglia Champions. Nel pomeriggio in campo Milan e Napoli. Rossoneri chiamati all’ultima chiamata Champions. Gli uomini di Sarri pronti a rilanciare le speranze scudetto. Alle 18.00 sarà la volta di Juventus-Sampdoria, con i […] L'articolo Lazio-Roma, Milan-Napoli e Juve-Samp, probabili ...

Lazio-Roma - Milan-Napoli e Juve-Samp - probabili formazioni : triplo big match di giornata : Lazio-Roma- 32^ giornata caratterizzata da tre big match. Posticipo serale dalle grande emozioni con il derby di Roma. Un derby da piena battaglia Champions. Nel pomeriggio in campo Milan e Napoli. Rossoneri chiamati all’ultima chiamata Champions. Gli uomini di Sarri pronti a rilanciare le speranze scudetto. Alle 18.00 sarà la volta di Juventus-Sampdoria, con i […] L'articolo Lazio-Roma, Milan-Napoli e Juve-Samp, probabili ...

Udinese Lazio live - la diretta testuale del match. Si riparte : , Video, Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A oggi 8 aprile Sampdoria, Ferrero da censura dopo il derby della Lanterna: 'La porta è come la donna ' Napoli-Chievo streaming live e diretta ...

Udinese Lazio live - la diretta testuale del match. Giocati 42' : , Video, Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A oggi 8 aprile Sampdoria, Ferrero da censura dopo il derby della Lanterna: 'La porta è come la donna ' Napoli-Chievo streaming live e diretta ...

Diretta/ Dinamo Kiev Lazio - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : il match resta in bilico : Diretta Dinamo Kiev Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai biancocelesti serve una vittoria.

Diretta/ Dinamo Kiev Lazio (risultato live 0-1) info streaming video e tv : il match resta in bilico : Diretta Dinamo Kiev Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai biancocelesti serve una vittoria per i quarti di finale(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:27:00 GMT)

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace per il mancato rigore e l’espulsione dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell’11 dicembre scorso tra Lazio e Torino. Sotto accusa, nella causa pilota portata avanti dallo studio Previti, la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo Var, l’assistente video ...

LIVE Lazio-Juventus 0-1 - risultato e cronaca in tempo reale : Dybala decide il match al 93' : ... le ultimissime dall'Olimpico Juventus, Immobile lancia la sfida ai bianconeri : 'Voglio fare un favore al Napoli' Lazio-Juventus, diretta tv e LIVE streaming oggi: dove vedere il match di sabato 3 ...