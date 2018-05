Lazio | Inzaghi ' Il nostro sogno è a portata di mano De Vrij? Onorerà la maglia'

Lazio - Inzaghi : "A Crotone per vincere. Luiva gioca e forse anche Nani" : Vincere, per avere due risultati su tre nell'ultima giornata contro l'Inter. Simone Inzaghi non fa calcoli. Ai biancocelesti, a Crotone, potrebbe infatti bastare il pareggio, a patto però che i ...

Lazio - Inzaghi spera nell'infermeria - ma torna un solo titolare - : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però solo il difensore riuscirà a partire per l'Ezio Scida. Radu prenderà il posto di Luiz Felipe, squalificato. Parolo spera invece di tornare con l'Inter: in ...

Panchina Lazio - parla Pippo Inzaghi : “Simone al Napoli? Ecco cosa dico” : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, si è messo in mostra il tecnico Simone Inzaghi, finito nel mirino di due big come Napoli e Juventus. Intervistato da Tiki Taka il fratello Filippo ha dato importanti indicazioni: “Deve pensare a questo finale di stagione e al suo matrimonio in programma il prossimo 2 giugno. Io sono il testimone ma se dovessi giocare i playoff non so neanche se riuscirò ad ...

Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Luis Alberto? Problema agli adduttori - il pari cambia poco la classifica' : Un pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico, rallenta la corsa verso un posto in Champions della Lazio che " in attesa di conoscere il risultato della Roma impegnata questa sera alla Sardegna Arena ...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - poi ci pensa Strakosha a salvare Inzaghi : ROMA - Non ce la fa la Lazio a battere l'Atalanta all'Olimpico: finisce 1-1 e quindi si riduce a due punti il vantaggio dei biancocelesti sull'Inter. Sempre più probabile che per il posto Champions ...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - Inzaghi a +2 su Spalletti : La Lazio pareggia per 1-1 con l'Atalanta in casa. In gol Caicedo e Barrow. Ora i biancocelesti hanno un vantaggio di due punti sull'Inter, quinta. E, all'ultima giornata, all'Olimpico...

Infortunio Luis Alberto - Lazio ‘in lacrime’ : stop pesantissimo per Inzaghi : Infortunio Luis Alberto – Si sta giocando la 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Atalanta che si stanno affrontando in una gara molto importante per la qualificazione in Europa. Dopo pochi minuti il punteggio è già di 1-1, vantaggio di Barrow, poi il pareggio di Caicedo. Poco prima della fine del primo tempo Infortunio per Luis Alberto, problema muscolare per il calciatore della Lazio, al suo posto Felipe Anderson, ...

Lazio-Atalanta 0-0 La Diretta Inzaghi a caccia del sorpasso sulla Roma : E' una sfida di importanza fondamentale quella che si gioca all'Olimpico oggi pomeriggio tra Lazio ed Atalanta; i padroni di casa vengono dalla vittoria di Torino sul campo dei granata, e...

Lazio - Inzaghi : "Con l'Atalanta non sarà decisiva ma ci giochiamo tanto : La Lazio è lì, e crede di poterci restare fino alla fine. A 270 minuti dalla fine del campionato i biancocelesti hanno 4 punti di vantaggio sull'Inter, quinta. La qualificazione alla Champions League ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Caicedo titolare. Atalanta? Non è decisiva» : ROMA - La Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico per blindare l'obiettivo Champions League. Non ci sarà causa infortunio Immobile , la macchina da gol dei biancocelesti. Simone Inzaghi quindi lancia il ...

Lazio - Inzaghi con le costole rotte ma non molla : 'La Champions passa per l'Atalanta' : Dopo il successo contro il Torino in trasferta, la Lazio è pronta ad affrontare l'Atalanta all'Olimpico. Alla vigilia del match con i nerazzurri il Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio - Inzaghi recupera Luis Alberto : Lo spagnolo è sceso regolarmente in campo nella seduta di oggi. Verrà schierato alle spalle di Caicedo

Lazio - con Immobile out contro l'Atalanta - Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo : Don Luis Alberto c'è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire ...