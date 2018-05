Lavoratori disabili | perché non sono un obbligo ma un’opportunità

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) di Lelio Bizzarri* Con il Milleproroghe 2018 è stato sancito, per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 , l’di assumere una persona contà anche in assenza di nuove assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2018. Contestualmentestate inasprite le sanzioni amministrative per ogni giorno di ritardo con le quali le aziende si metteranno in regola. A fianco a essi peròstati previsti anche rimborsi dall’Inail ai datori di lavoro per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni lavoro e per la formazione, nonché incentivi consistenti in sgravi sugli oneri previdenziali. Nonostante gli incentivi siano importanti e sostanziosi, all’indomani dell’entrata in vigore della normativa sisollevate molte critiche da parte di Confindustria, delle organizzazioni a rappresentanza delle piccole e medie imprese, ...