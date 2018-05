L' assalitore di Parigi invocava Allah

Parigi - accoltella passanti in centro : un morto e due feriti gravi - assalitore ucciso dalla polizia : Pugnalava gridando 'Allah Akbar', secondo fonti citate dalla radio Europe 1. Altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve

Attentato Parigi - accoltella passanti : morti e feriti/ Ultime notizie video : assalitore ucciso - è terrorismo? : Attentato Parigi , accoltella passanti : morti e feriti . Ultime notizie : assalitore ucciso , paura terrorismo. Non è ancora stato rivelato il profilo dell' Attentato re, né le ragioni del gesto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:42:00 GMT)

Terrore a Parigi : accoltella passanti in centro - un morto e 8 feriti. La polizia spara e uccide l' assalitore Video : Un uomo ha aggredito questa sera con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi , nel secondo arrondissement. Secondo le prime notizie ci sarebbe un morto e almeno otto persone ferite, alcune in...

Accoltella passanti in pieno centro a Parigi : 2 morti e 8 feriti. L'assalitore ucciso dalla polizia : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in pieno centro di Parigi, nel secondo arrondissement, nella zona dell'Opera. Secondo quanto riferito da Bfm-tv, i feriti sono almeno quattro, due dei quali sono gravi. Poliziotti presenti hanno aperto il fuoco sulL'assalitore, che è stato ucciso.Knife Attack near Opera in Paris' 2nd art Four wounded -2 severly - possibly one dead Aggressor shot downpic.twitter.com/vuIfAQXBoI — ...