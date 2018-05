“Lascerà il Grande Fratello” La decisione choc della produzione | salta una testa illustre

caffeinamagazine

(Di sabato 12 maggio 2018) Non si placano le polemiche verso una delle edizioni delFratello più tormentate di sempre, partita da relativamente poche settimane e già molto discussa per i siparietti sempre sopra le righe dei quali i concorrenti si sono resi protagonisti. Bullismo, sessismo, volgarità, cattiverie gratuite, parolacce. Anche una presunta rissa, andata in scena di notte quando le telecamere non erano accese. Un po’ di tutto, insomma, ma sopratutto un po’ troppo, visto che molte associazioni hanno già espresso le loro lamentele per i contenuti di un programma che si rivolge anche e soprattutto ai giovani lanciando però modelli tutt’altro che da imitare. Il Moige ha già chiesto lo stop alla trasmissione, gli utenti in rete si sono lanciati in accuse e commenti di ogni tipo. Ma, cosa molto più grave per Barbara D’Urso e per ladel programma, gli sponsor ...