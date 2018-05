L’amore e la violenza | i libri per il weekend

vanityfair

(Di sabato 12 maggio 2018) Quello delle costellazioni è uno deipiù belli mai scritti dall’uomo. Fin dall’inizio dei tempi, chi guardava il cielo di notte cercava figure conosciute. I Greci ci videro lo Zodiaco, le 12 costellazioni lungo l’eclittica del Sole. Tolomeo ne aggiuse 38, altrettante ne sono state individuate in epoca moderna: 88 in totale. Il primo atlante completo del cielo, chiamato Uranometria (da Urania, una delle muse), venne pubblicato in Germania nel 1603. Alcune culture hanno persino tovato forme e nomi agli spazi bui tra le stelle, le cosiddette «costellazioni di nubi oscure». Le costellazioni non sono che raggruppamenti di stelle: ognuno ci vede quello che vuole, o che sa, o che immagina soltanto (come Pegaso, il cavallo alato nato dal terreno bagnato dal sangue di Medusa). I tuareg, gli Inca, i cinesi avevano le proprie costellazioni. Tutto dipende dagli occhi di chi guarda. Ogni ...