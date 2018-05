L’abbraccio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina al serale | video in Grazie perché e

Trieste - L’abbraccio tra Berlusconi e Salvini : “Nessuno ci dividerà - diamo schiaffo al M5S” : Dopo aver chiuso separatamente la campagna elettorale per le regionali del Friuli-Venezia Giulia, in tarda serata il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e quello della Lega, Matteo Salvini, si sono incontrati all'Harry's Bar di Trieste. Abbracci e sorrisi per dire "siamo ancora uniti".Continua a leggere

L’abbraccio tra Moon e Kim : «Sì a denuclearizzazione e pace» : Il summit intercoreano si chiude su note che lasciano ben sperare per il prossimo e ben più arduo vertice tra Kim Jong-un e Donald Trump. Al termine dei colloqui tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano, è stato rilasciato un comunicato congiunto nel quale anzitutto si proclama l'intenzione di realizzare una denuclearizzazione e di dichiarare quest'anno la fine della guerra di Corea...