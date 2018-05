agi

: La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo smartwatch - infoitscienza : La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo smartwatch - ruggianof : RT @Agenzia_Italia: La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo #smartwatch - prestia_fabio : RT @Agenzia_Italia: La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo #smartwatch -

(Di sabato 12 maggio 2018) “Made by”, “Fatto da”. Così si chiamava l'evento dello scorso 4 ottobre nel quale Mountain View ha presentato un'informata di nuovi prodotti. Tutti concentrati sull'. Cioè su oggetti “fatti” da, che non ci mette solo il codice, ma anche le mani. E continuerà a farlo: il prossimo autunno la società potrebbe infatti lanciare il suo primo smartwatch. Sarebbe marchiato “Pixel”, come gli smartphone. Non ci sono conferme ufficiali, ma la fonte che ha diffuso lo spiffero è molto attendibile: si tratta di Evan Blass, giornalista specializzato in “leak” tecnologici. E non mancano altri indizi. Il blog tedesco Winfuture.de ha affermato chestarebbe preparando il lancio di tre dispositivi indossabili, i cui nomi in codice sono Ling, Triton e ...