La squadra di calcio tedesca dell’Amburgo è retrocessa dalla Bundesliga per la prima

Calcio - insulti razzisti all’avversario : l’allenatore ritira tutta la squadra di esordienti : Un insulto razzista – “negro di m…” – rivolto da un giovanissimo calciatore degli esordienti del Rozzano (Milano) nei confronti del centravanti avversario, tredicenne come lui, ha spinto l’allenatore del Pontisola, Igor Trocchia, a una decisione esemplare: ritirare subito la sua squadra dal torneo che, lo scorso primo maggio, si stava svolgendo sul campo di Calcio di Ponte San Pietro, alle porte di Bergamo. Mentre ...

Napoli - calciomercato : mezza squadra è in partenza : Una festa per salutare un grande campione, ma soprattutto il sogno scudetto, svanito al gol di Higuain in Inter-Juve. Comincia così, con l' arrivederci di Pepe Reina agli amici partenopei, il lungo ...

‘Ndrangheta in Piemonte - estorsioni droga e un omicidio : 26 arresti tra Asti e Alba. Infiltrata una squadra di calcio : “Ti ho mandato un’ambasciata da chi di dovere. Avete rotto i coglioni davanti allo stadio”. Era il 10 dicembre 2015 e i tifosi dell’Asti calcio, squadra dilettantistica, protestavano contro la gestione del club. Giuseppe Catarisano prende il telefono e chiama il portavoce del gruppo “Vecchie maniere” intimandogli di stare buoni: “Deve finire ‘sta storia”, gli dice prospettando conseguenze negative. È una delle frasi intercettate dal Nucleo ...

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Bastava un pareggio contro il Novara, nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...

La squadra di calcio dell’Empoli è stata promossa in Serie A : La squadra di calcio dell’Empoli giocherà la sua prossima stagione in Serie A: risulta matematicamente promossa dopo il pareggio di oggi con il Novara. L’Empoli retrocesse in Serie B al termine della stagione 2016-17, in cui arrivò al 18° posto The post La squadra di calcio dell’Empoli è stata promossa in Serie A appeared first on Il Post.

Cara di Mineo : la squadra di calcio dei rifugiati affiliata alla Federcalcio : Non era mai successo che una squadra di rifugiati ottenesse l'affiliazione. Il Cara di Mineo c'è riuscito nel 2013 e in cinque anni ha vinto tre campionati -

LUISA CORNA/ "L'Inter è una squadra rock. Fantacalcio - che passione!" : LUISA CORNA: "L'Inter è una squadra rock". La cantante e conduttrice parla alla Gazzetta dello Sport della sua passione per i colori nerazzurri e per... il Fantacalcio(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Rocca Priora calcio (I cat.) : La squadra non rallenta : Roma – Il Rocca Priora non ferma la sua marcia nemmeno nel turno infrasettimanale del 25 aprile. La squadra di mister Paolo Lunardini ha travolto con un netto 4-1 l’Atletico Genazzano nel match giocato sul campo amico del “Montefiore”. E’ rimasta in scia all’Atletico Zagarolo terzo della classe e tra l’altro frenato domenica scorsa sull’1-1 grazie ad un gol di Mattia Magretti. “Quello è stato indubbiamente un punto importante – ...

Orvieto Fc - vittoria per le ragazze del calcio a 5. Ora big match contro il Ciconia per la squadra calcio a 11 : Ci aspettiamo tantissima gente al seguito della squadra per far sì, che al di là, del risultato sportivo, domenica sia una grande giornata di sport. Inoltre vorrei ringraziare il Delegato ...

Calcio femminile : il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date - prima squadra in Europa ad avere questo partner : In lizza per lo Scudetto del campionato di Calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri. Si tratta di C-Date (www.C-Date.it), il più noto degli spazi virtuali di ...

Benevento Calcio : Vigorito progetta una squadra da Serie A - : Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del Calcio professionistico. Il Benevento quest'anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri ...

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare Video : L'amministratore delegato del #Milan, Marco Fassone, sta gia' lavorando con grande intensita' per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto ...

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta già lavorando con grande intensità per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ...

Esclusiva CalcioWeb – La squadra italiana su Bale è la Juventus e non l’Inter : Bale-Juventus, i bianconeri sul gallese. Nelle ultime ore sta circolando qualche notizia dall’Inghilterra che riguarda un possibile interessamento per la prossima stagione da parte dell’Inter nei confronti di Bale, in uscita dal Real Madrid. Non è così, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la squadra italiana sul gallese è la Juventus. La gara di ieri contro il Real Madrid ha dato altre conferme, la Juventus deve giocare con ...