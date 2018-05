La Rai cerca personale under 30 | impiegati e assistenti ai programmi

La Rai cerca 30 giovani da assumere : come partecipare alla selezione : Opportunità di lavoro per i giovani: Rai Radiotelevisione Italiana sta cercando 30 nuove risorse da assumere come impiegati e assistenti ai programmi. Il...

Raid dei Casamonica in un bar : 2 arresti e 2 ricercati : Aggiornamento ore 9:30 - Anche gli altri due uomini ricercati sono stati arrestati, per la precisione si sono costituiti. I quattro finiti in carcere sono Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio, responsabili dell'aggressione alla donna disabile, Vincenzo ed Enrico Di Silvio, che hanno aggredito il barista Marian.Aggiornamento martedì 8 maggio 2018 - La polizia ha arrestato due persone per la duplice aggressione del 1° aprile in un bar alla ...

Raid dei Casamonica in un bar : due arresti - altri due ricercati : Due persone sono state arrestate questa mattina per il Raid compiuto la mattina di Pasqua da alcuni esponenti del clan dei Casamonica in un bar del quartiere della Romanina, alla periferia di Roma.Altre due persone sono invece ancora ricercate. Tutti e quattro sono accusati di lesioni e minacce dalla procura di Roma, che nel fascicolo aperto parla anche di aggravante mafiosa.Lo scorso primo aprile, infatti, gli esponenti del clan - tra cui ...

Raid nel bar : arrestati i 2 picchiatori - due ricercati La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Santoro cerca poltrone : ?"Mi candido al cda Rai" : Michele Santoro avanza la sua candidatura per un posto nel consiglio di amministrazione della Rai. Il "teletribuno" ha annunciato che invierà il suo curriculum a palazzo Madama e a Montecitorio. Le due Camere di fatto dovranno scegliere alcuni componenti del cda di viale Mazzini come prevede la nuova norma. L'annuncio del giornalista e conduttore è arrivato durante la conferenza stampa in cui ha presentato una docufiction "M" sul rapimento e ...

Salvini : pronto a governo centrodestRail Colle ci faccia cercare maggioranza : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.